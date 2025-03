La Fed señala el riesgo de una inflación más alta en EE.UU.

Alberto Musalem, de la Reserva Federal, señaló ayer que el riesgo de lecturas más altas de inflación en Estados Unidos ha aumentado claramente. Austan Goolsbee, de la Reserva Federal de Chicago, coincidió con lo anterior y enfatizó que unos datos de inflación más altos en Estados Unidos serían una “bandera roja” para la Reserva Federal. Con base en estas observaciones, podemos evaluar que los datos del IPC y del PCE —y en menor medida, el IPP— serán particularmente significativos para los mercados en el corto plazo. El dólar estadounidense se deprecia ligeramente hoy, especialmente en el par EUR/USD. Sin embargo, continúa fortaleciéndose frente al yen japonés: el USD/JPY sube casi un 0,4% hoy, prolongando el impulso de ayer. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comentarios de Alberto G. Musalem, de la Fed : Actualmente creo que la inflación tardará más en volver al objetivo del 2%.

Un enfoque equilibrado de la política monetaria sigue siendo adecuado, ya que las expectativas de inflación están ligeramente más ancladas y la inflación misma se mantiene elevada.

Sigo considerando que los riesgos de inflación y crecimiento están equilibrados. Preveo que la inflación volverá al 2% para 2027.

No veo una recesión en el horizonte. La estanflación es un escenario más extremo que el que probablemente experimente EE. UU. en los próximos meses.

Las pequeñas empresas indican que están postergando la contratación y la inversión.

Tengo grandes expectativas de que las tecnologías impulsadas por la IA mejoren la productividad a largo plazo.

Si las expectativas de inflación comienzan a aumentar, la Reserva Federal podría verse obligada a aplicar con mayor firmeza su mandato de estabilidad de precios.

El entorno actual presenta algunos desafíos para la política monetaria debido a posibles tensiones entre los objetivos.

Es probable que, a corto plazo, la inflación supere lo esperado, mientras que el crecimiento no alcance las previsiones.

El impacto de las políticas de Donald Trump en la economía sigue siendo incierto.

El crecimiento económico debería mantenerse saludable incluso si se modera ligeramente; no veo urgencia para bajar los tipos de interés.

El mercado laboral se encuentra en pleno empleo o cerca de él.

Es apropiado mantener la postura política actual, ya que la Fed recopila evidencia de que la inflación está volviendo a su objetivo.

Si el mercado laboral se mantiene sólido y se hacen evidentes los efectos arancelarios de segunda ronda, la Fed podría tener que mantener los tipos más altos durante más tiempo o considerar medidas más restrictivas.

Mi escenario base asume Una economía y un mercado laboral sólidos, junto con una inflación en descenso.

El crecimiento se ha desacelerado, y las encuestas indican una postura cautelosa tanto por parte de empresas como de consumidores.

El riesgo de que la inflación se estanque por encima del 2%, o que siga aumentando a corto plazo, ha aumentado claramente. Cotización del dólar-yen japonés Fuente: xStation5

