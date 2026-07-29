La fuerte caída de los inventarios de petróleo en EE.UU. impulsa aún más los precios

El informe semanal de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) sobre el estado de los inventarios de petróleo y productos refinados sorprendió claramente al mercado. Los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos cayeron mucho más de lo esperado, impulsados por una disminución de las importaciones, un aumento de las exportaciones y una elevada actividad de las refinerías.

Datos clave del informe de la EIA (semana finalizada el 24 de julio):

Inventarios comerciales de petróleo crudo: Caída de 7,2 millones de barriles hasta 404,5 millones de barriles (el mercado esperaba una caída de solo 0,6 millones de barriles ). Actualmente, los inventarios se encuentran aproximadamente un 7% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Caída de hasta (el mercado esperaba una caída de solo ). Actualmente, los inventarios se encuentran aproximadamente un por debajo del promedio de los últimos cinco años. Reserva Estratégica de Petróleo (SPR): Descenso de 3,8 millones de barriles hasta 307,7 millones de barriles , debido a la continua liberación de reservas de emergencia.

Descenso de hasta , debido a la continua liberación de reservas de emergencia. Inventarios en Cushing (Oklahoma): Los inventarios en el principal punto de entrega de los contratos de NYMEX disminuyeron en 771 mil barriles , hasta 18,6 millones de barriles .

Los inventarios en el principal punto de entrega de los contratos de disminuyeron en , hasta . Actividad de las refinerías: La utilización de la capacidad aumentó 1,1 puntos porcentuales , hasta 97,2% (el procesamiento aumentó en 271 mil barriles diarios , hasta 17,3 millones de barriles diarios ). Las previsiones apuntaban a una caída de 0,3 puntos porcentuales en la utilización.

La utilización de la capacidad aumentó , hasta (el procesamiento aumentó en , hasta ). Las previsiones apuntaban a una caída de en la utilización. Producción y comercio: La producción de EE.UU. se mantuvo en 13,8 millones de barriles diarios . Las importaciones cayeron en 124 mil barriles diarios (hasta 5,7 millones de barriles diarios ), mientras que las exportaciones aumentaron en 114 mil barriles diarios (hasta 3,5 millones de barriles diarios ).

La producción de EE.UU. se mantuvo en . Las importaciones cayeron en (hasta ), mientras que las exportaciones aumentaron en (hasta ). Inventarios de combustibles refinados: Gasolina: Prácticamente sin cambios, en 211,3 millones de barriles (aproximadamente un 6% por debajo del promedio de los últimos cinco años; se esperaba una caída de 0,8 millones de barriles ). La demanda diaria aumentó en 94 mil barriles diarios , hasta 9 millones de barriles diarios . Destilados: Aumento de 1,1 millones de barriles , hasta 110,6 millones de barriles (frente a la previsión de una caída de 0,3 millones de barriles ).



Una sorpresa significativa y una clara caída tras la consolidación observada durante las últimas semanas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios totales no están disminuyendo con la misma intensidad, lo que está relacionado con un mayor procesamiento de petróleo crudo para producir combustibles. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las reservas estratégicas continúan disminuyendo de forma evidente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Comentario de mercado

Los datos de la EIA apuntan a una tensión persistente en el lado de la oferta en EE.UU. Los inventarios comerciales de petróleo crudo se están acercando a los límites inferiores de los mínimos de los últimos cinco años para esta época del año, mientras que los inventarios totales de productos petroleros se encuentran en niveles históricamente bajos.

El elevado nivel de utilización de las refinerías (97,2%) refleja una fuerte demanda en plena temporada de vacaciones, lo que, combinado con el aumento de las exportaciones y la reducción de las reservas estratégicas (SPR), limita el colchón de seguridad energética de Estados Unidos.

Geopolítica: Escalada del conflicto en Oriente Medio

Además de los fundamentos relacionados con los inventarios, la situación en Oriente Medio continúa siendo un factor importante que influye en los precios del petróleo.

Las tensiones geopolíticas impulsan las alzas: Los precios del Brent y del WTI registran fuertes avances superiores al 7,5% tras el colapso de la tregua en Oriente Medio y los ataques directos con misiles de Irán contra fuerzas estadounidenses. La preocupación del mercado se centra en la posibilidad de una nueva interrupción del suministro de petróleo crudo y de las principales rutas marítimas de la región.