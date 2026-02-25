🍺La generación que ya no bebe alcohol y su impacto en la bolsa

Dentro de los sectores que tradicionalmente se han considerado como defensivos estamos viendo también vaivenes importantes. En este caso hablamos del sector de bebidas alcohólicas y más en concreto de Diageo, que ha presentado unas cifras peores de las esperadas. ¿La gente ya no consume alcohol?

Diageo y la caída del consumo de bebidas alcohólicas

Las acciones de Diageo caen más de un 6% hoy después de presentar unos resultados que no han convencido. Las empresas de bebidas alcohólicas están sufriendo una caída del consumo global de estas bebidas y un deterioro del poder adquisitivo de los consumidores después de la inflación que hemos vivido a nivel global en los últimos años. Por tanto, más allá de ser tan solo un problema particular también vemos una tendencia generalizada en la mayoría de valores. Para ponerlo en contexto, Diageo ha reportado hoy sus resultados de su primer semestre fiscal del 2026 y muestran una caída del volumen en 4 de sus 5 regiones, con Norteamérica sufriendo un desplome del 4% interanual.

Además, esta situación no se produce precisamente porque los precios se hayan disparado, ya que en Norteamérica el precio/mix de productos cayó un -2,8% y en Asia-Pacífico un -9,9%. En Norteamérica la presión de los precios ha deteriorado el poder adquisitivo de los consumidores, que empiezan a optar por opciones más baratas y marcas blancas, en lugar de acudir a las marcas con precios más altos.

Las perspectivas empeoran

Además de los malos resultados, la compañía ha reducido de nuevo sus previsiones para el año completo, esperando una caída de la ventas orgánicas de entre el -2% y -3%, desde unas previsión plana apenas hace unos meses, principalmente debido a la debilidad de Estados Unidos y China. También hay que incluir un recorte del dividendo.

Las nuevas generaciones cambian de hábito

Ahora el nuevo CEO, incorporado en enero de este mismo año, tendrá que elaborar un plan convincente para que el mercado vuelva a confiar en Diageo. En cualquier caso, es notorio como empresas que se podían llegar a incluir en consumo defensivo, están sufriendo las consecuencias de la inflación desmedida y la incertidumbre a nivel global. De hecho, puede que el sector se esté enfrentando a un cambio de hábito en los consumidores, con las generaciones más jóvenes siendo menos proclives a beber alcohol que las generaciones anteriores. La pregunta es: ¿es esto una moda o ha llegado para quedarse?

Ante esto, las empresas del sector están diversificando con bebidas sin alcohol, pero aún no está claro el impacto real que estas tendrán.