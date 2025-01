La geopolítica impulsa el precio del petróleo 📈

El barril de petr贸leo Brent sube un 2% en lo que va de sesi贸n, debido a que el mercado incorpora en su precio la mejora de los fundamentos respaldados por la geopol铆tica, las temperaturas m谩s fr铆as y las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro y el impacto de las sanciones. Los factores de riesgo han eclipsado la incertidumbre econ贸mica sobre el crecimiento de China y Europa, y los precios del petr贸leo est谩n a la zaga del d贸lar. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos van camino de la tercera subida semanal consecutiva despu茅s de caer a m铆nimos de casi tres a帽os a principios de diciembre de 2024. J.P. Morgan espera que la demanda mundial de petr贸leo aumente significativamente en 1,6 millones de barriles por d铆a interanual en el primer trimestre de 2025 , impulsada principalmente por una mayor demanda de combustible para calefacci贸n, queroseno y GLP.

Los analistas estimaron que por cada grado Fahrenheit en que la temperatura cae por debajo del promedio de 10 años para el invierno, hace que la demanda de petróleo aumente en 113.000 barriles por día.

Además, esta demanda está siendo impulsada por un clima más frío que en los últimos dos inviernos, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Al mercado le preocupa que las últimas sanciones impuestas a Rusia por la administración Biden puedan afectar negativamente a la oferta.

La producción de petróleo de Rusia en diciembre cayó por debajo del objetivo de la OPEP+, a 8,971 millones de barriles por día de petróleo en el último mes de 2024, 7.000 barriles por día menos de lo acordado.

La administración saliente de Estados Unidos ha comunicado que impondrá aranceles a los petroleros que transporten productos petrolíferos rusos por encima del límite de 60 dólares por barril impuesto por Estados Unidos y sus aliados europeos. ¿Cómo están influyendo China e Irán en el precio del petróleo? El grupo portuario de Shandong de China ha emitido un aviso que prohíbe la descarga de petróleo de los buques petroleros sancionados por Estados Unidos. El puerto es un centro clave de importación de petróleo en la costa este de China y administra tres terminales importantes.

Si dicha prohibición se hace permanente, podría aumentar los costes de transporte para las refinerías independientes en Shandong, que son los principales receptores de petróleo sancionado, y desacelerar las importaciones de crudo a China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que no estaba al tanto de la decisión del Grupo Portuario de Shandong de prohibir la entrada de barcos sancionados por Estados Unidos en sus puertos.

Es probable que Donald Trump refuerce las restricciones a las exportaciones de petróleo iraní una vez en el poder, lo que podría causar interrupciones que alcanzarían el millón de barriles por día, es decir, aproximadamente el 1% del suministro global. En su última reunión, la OPEP+ pospuso su plan de retirarse de los recortes conjuntos de producción a raíz de la desaceleración de la demanda mundial y el aumento de la producción estadounidense del mes pasado. La organización, que suministra aproximadamente la mitad del petróleo del mundo, decidió retrasar el aumento de la producción tres meses y la recuperación total de la producción un año completo, hasta finales del 2026. Precio del barril de petróleo Brent Fuente: xStation5

