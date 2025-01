Vuelven los vigilantes de bonos: los títulos se disparan

Los vigilantes de los bonos están de vuelta, y podrían estar preparando una bienvenida más incómoda de lo que le gustaría al presidente electo Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca. Estos inversores venden deuda gubernamental cuando les preocupa la inflación, lo que hace subir los rendimientos de los bonos, como está ocurriendo ahora, con el rendimiento del bono a 10 años alcanzando el nivel del 4,70%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué significa los vigilantes de bonos? El término vigilantes de bonos fue acuñado por el economista Ed Yardeni en la década de 1980 para describir a los inversores que, según él, habían vendido bonos del Tesoro para protestar contra las políticas de la Reserva Federal que consideraban demasiado inflacionarias. Estos inversores ejercen el poder del mercado vendiendo bonos del gobierno en masa para aumentar los costes de endeudamiento y forzar cambios de política. Precisamente, ahora se está poniendo en tela de juicio la desconfianza de los inversores sobre el organismo presidido por Jerome Powell. Los recortes de tipos injustificados del año pasado, cuando la inflación crecía, el PIB se mostraba resiliente y los datos de empleo mejoraban, ponen ahora más leña al fuego en la evolución de los precios. Además, su cambio de rumbo y las contradicciones de Jerome Powell, al anunciar en noviembre que no tendrían en cuenta para sus cálculos las políticas que adoptaría Donald Trump para luego contradecirse en diciembre, tampoco han ayudado. Según Yardeni, los vigilantes de bonos han mostrado su fuerza en momentos clave de la historia, al impulsar medidas antiinflacionarias a principios de los años 1980, durante la administración Clinton en los años 1990 o en los primeros años de Obama. Recientemente, además, han asomado las orejas tras la victoria electoral de Donald Trump en 2024, cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron del 4,290% al 4,425% en un solo día debido a su posible expansión fiscal y los recortes de impuestos bajo la nueva administración. ¿Qué está ocurriendo con los bonos? Las últimas actas de la Reserva Federal publicadas el miércoles sugirieron que sus miembros están preocupados por la posibilidad de que la inflación de este año sea más alta de lo esperado. Mientras tanto, las políticas arancelarias propuestas por Trump (que los economistas en gran medida coinciden en que serían inflacionarias) podrían implementarse más rápidamente de lo esperado. Un informe de CNN dijo que el presidente electo está considerando declarar una emergencia económica nacional para proporcionar una justificación legal para realizar estos gravámenes. Ahora, el mercado espera el informe de empleo del viernes, en el que cualquier señal de un mercado laboral más activo de lo esperado podría intensificar las preocupaciones sobre la inflación. En lugar de la cifra principal de creación de empleos, que se revisa con frecuencia, los inversores deberían prestar atención a los datos sobre los ingresos medios por hora, que han ido aumentando en los últimos meses. Síntoma a nivel global Los estados tienden a generar enormes déficits públicos que financian, por norma general, con nuevas emisiones de deuda o con aumentos de impuestos, una medida impopular que no suele adoptarse. Cuando se teme que el crecimiento de esta deuda se produzca sin un respaldo del crecimiento económico, y con unos tipos de interés que tengan que ser más altos de lo previsto, provocando así que los países tengan que pagar importantes sumas de capital en intereses tanto por la nueva deuda como por su refinanciación, aumenta la desconfianza, algo que impacta negativamente en el mercado. Esto ha pasado hace semanas en Brasil y está ocurriendo ahora en Reino Unido, donde los rendimientos de los bonos han subido a sus máximos desde 2008. Esta subida se ha visto acompañada con una fuerte caída de la libra esterlina, una complicada combinación que puede indicar que los inversores han perdido la fe en la capacidad del gobierno para mantener bajo control la deuda nacional y controlar la inflación. Sea como sea, parece que el mercado de bonos del Reino Unido está atravesando una crisis de confianza que está afectando tanto a consumidores como a empresas y que podría agravarse de cara a futuro.



