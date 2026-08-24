Competencia directa de las tecnológicas de IA: Las emisiones de deuda investment grade asociadas a la IA alcanzaron los 190.000 millones de dólares hasta julio de 2026 (un 37,7% más que en todo 2025), rivalizando directamente con la deuda estatal al ofrecer una solvencia sólida y retornos de capital de doble dígito.

Espiral inflacionaria por sobreoferta de bonos: La falta de medidas para contener el déficit mantendrá un ritmo masivo de emisión de deuda pública; ante una demanda que no crece al mismo ritmo, el exceso de oferta deprecia el valor de la divisa y alimenta la inflación.

Máximos en las rentabilidades soberanas: Los rendimientos a 30 años en EE. UU. y Alemania alcanzaron niveles no vistos desde 2007 y 2011 respectivamente, impulsados por mayores expectativas de inflación (tensiones en Oriente Medio y petróleo) y por las dudas sobre los déficits estructurales descontrolados.

Los rendimientos de la deuda pública a nivel mundial se dispararon, con especial mención a los tramos largos de la curva. El rendimiento del bono a 30 años estadounidense marcó su máximo desde 2007, mientras que el rendimiento del bono alemán a 30 años tocó su máximo desde 2011. Este empinamiento de la curva no viene por unas mayores expectativas de crecimiento, sino por mayores expectativas de inflación. Y este despunte viene en primer lugar por la falta de avances en Oriente Medio y al aumento de los precios del petróleo, pero también por las dudas del mercado sobre los déficits estructurales de algunos países como Estados Unidos e incluso de la IA.

Los déficits no se arreglan solos

La falta de medidas para reducir esos déficits hace pensar a los inversores que se seguirá emitiendo ingentes cantidades de deuda y la demanda no responderá de la misma manera. Si la demanda por la moneda baja o se mantiene igual pero la oferta sigue creciendo, lo que tenemos es inflación. Y en el contexto actual supone aún más inflación.

Los hiperescaladores salen al mercado de deuda

Además, hay que añadir otro factor: las emisiones de deuda relacionadas con la IA. Si bien los conocidos como hiperescaladores, Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon solían financiar sus nuevos proyectos con su gran generación de caja, ya llevamos un tiempo en el que se han lanzado a emitir deuda. En el 2025, las emisiones de bonos con categoría de investment grade relacionados con la IA alcanzaron los 138.000 millones de dólares. Sin embargo, tan solo en la primera mitad de 2026 esta cifra alcanzó los 165.000 millones de dólares. Con los 25.000 millones de dólares en bonos emitidos por Amazon en el mes de julio, la cifra ya alcanza los 190.000 millones de dólares. Hasta el momento y con meses por delante, en 2026 las emisiones de deuda ya son un 37,7% superiores a las del 2025. Y esto teniendo en cuenta que ya en 2025 los hiperescaladores emitieron 4 veces más deuda que su media anual de los anteriores 5 años.

Pensamos que estas emisiones compiten directamente contra las de los estados, ya que aunque todavía puede haber algunas dudas sobre la rentabilidad de la IA, no se teme por la solvencia de estas compañías y siguen siendo empresas con retornos sobre el capital invertido de doble dígito.