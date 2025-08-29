lee mas
Invertir implica riesgos.

La inflación alemana es más alta de lo esperado 📈

14:02 29 de agosto de 2025

Alemania - Datos de inflación de agosto:

  • IPC: real: 0,1 % intermensual; pronóstico: 0,0 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual.
  • IPCA:  real: 2,1 % interanual; pronóstico: 2,0 % interanual; anterior: 1,8 % interanual.
  • IPCA mensual: real: 0,1 % intermensual; pronóstico: 0,0 % intermensual; anterior: 0,4 % intermensual.
  • IPC mensual: real: 2,2 % interanual; pronóstico: 2,1 % interanual; anterior: 2,0 % interanual.

