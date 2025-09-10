La inflación del IPP sugiere recortes significativos. Drones rusos sobre Polonia

Alzas en Wall Street: récords históricos impulsados por Oracle y expectativas de la Fed

Wall Street en máximos históricos

Las alzas en Wall Street continúan marcando récords. El S&P 500 subió un 0,25%, mientras que el Nasdaq 100 cerró con un modesto incremento del 0,05%, tras haber superado los 24.000 puntos durante la jornada.

El impulso provino del sector tecnológico, en particular de Oracle, cuyas acciones se dispararon casi un 40% tras la publicación de sus resultados trimestrales.

Oracle sorprende con resultados impulsados por IA

La tecnológica reportó ingresos de 14.900 millones de dólares en el último trimestre (+12% interanual) y un BPA de 1,47 dólares. Además, registró un récord en ingresos futuros de 455.000 millones de dólares, gracias a una fuerte entrada de pedidos relacionados con inteligencia artificial.

Este repunte convirtió a Oracle en el gran motor del día en Wall Street.

Inflación y expectativas de la Fed

El Índice de Precios al Productor (IPP) en EE. UU. se situó en el 2,6% interanual en agosto, por debajo de las expectativas (3,3%). Este dato refuerza las previsiones de que la Reserva Federal podría aplicar un recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés, lo que mantiene el optimismo en los mercados.

Otros movimientos en los mercados internacionales

Geopolítica y tensiones en Europa

Polonia reportó la violación de su espacio aéreo por drones rusos, un hecho sin precedentes en territorio de la OTAN. Este evento impactó al índice WIG20 de Varsovia, que cayó casi un 1%, con pérdidas destacadas en el sector bancario, Orlen y KGHM.

Empresas globales: TSMC, Inditex y NIO

TSMC alcanzó ventas récord de 11.000 millones de dólares en agosto de 2025 (+33% interanual), impulsada por la demanda de chips avanzados para inteligencia artificial .

Inditex , matriz de Zara, registró ingresos de 18.360 millones de euros en el primer semestre de 2025 (+1,6% interanual) y un margen bruto sólido de 58,3%.

NIO recaudó 1.000 millones de dólares en una nueva emisión de acciones, lo que hundió su cotización en un 10%, la mayor caída diaria desde diciembre de 2023.

Commodities y energía

Inventarios de crudo en EE. UU. subieron en 3,94 millones de barriles, contra la expectativa de reducción. Aun así, el precio del crudo se mantuvo al alza por las tensiones en Oriente Medio y posibles sanciones adicionales a Rusia.

El gas natural subió más de un 2%, acercándose a los 3 USD por MMBtu.

El paladio ganó más de un 3%, alcanzando su nivel más alto en tres semanas, impulsado por el temor a sanciones contra Rusia y el atractivo de los metales preciosos ante un posible recorte de tasas en EE. UU.

Perspectiva en Asia

En China, el IPP cayó un 2,9% interanual en agosto, en línea con lo esperado, mientras que la inflación del IPC descendió un 0,4%, mostrando señales de debilidad en el consumo.