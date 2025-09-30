lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

La inflación en Francia está por debajo de las expectativas

9:49 30 de septiembre de 2025

La inflación en Francia mostró una desaceleración significativa en septiembre, con caídas mensuales inesperadas tanto en el índice de precios al consumidor (IPC) como en el índice armonizado (IPCA)

Datos Clave: Inflación al Consumidor:

  • Inflación del IPC preliminar (intermensual): -1% (pronóstico: -0,9%; anterior: 0,4%)
  • Inflación del IPCA preliminar (intermensual): -1,1% (pronóstico: -0,9%; anterior: 0,5%)
  • Inflación del IPC preliminar (interanual): 1,2% (pronóstico: 1,3%; anterior: 0,9%)
  • Inflación del IPCA preliminar (interanual): 1,1% (pronóstico: 1,3%; anterior: 0,8%)

Datos Clave: Inflación de Productores (IPP):

  • Inflación del IPP (intermensual): -0,2% (anterior: 0,5%)
  • Inflación del IPP (interanual): 0,1% (anterior: 0,5%)

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.

Compartir:
Volver

Noticias de Mercado

01.10.2025
20:23

Wall Street cerca de máximos históricos pese al cierre del gobierno

Wall Street rebota tras la sesión asiática en medio del riesgo de cierre en EE. UU. Los futuros en Wall Street revirtieron por completo...

 19:17

AST SpaceMobile sube más de un 12 % tras avances clave

Las acciones de AST SpaceMobile suben más de un 12 % hoy, ya que los inversores reaccionan con entusiasmo a las últimas novedades sobre el...

 19:10

🔝El Nasdaq 100 se acerca a máximos históricos pese al cierre del gobierno

El Nasdaq 100 sube un 0,4 % hoy, acercándose a la marca de los 25 000 puntos y situándose apenas un 0,3 % por debajo de su máximo...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app