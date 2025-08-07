La inflación persistente está siendo el problema del Banco de Inglaterra

Se espera que el Banco de Inglaterra reduzca hoy los tipos de interés

El Banco de Inglaterra ha mostrado cautela respecto a la flexibilización de la política monetaria en reuniones anteriores, y los datos recientes han complicado aún más las perspectivas. La inflación ha ido en aumento desde el otoño pasado, y la lectura de junio, del 3,6%, superó una vez más las expectativas del Banco de Inglaterra. Esto sugiere que el último informe de inflación deberá tener en cuenta una trayectoria de precios más alta, especialmente porque las expectativas de inflación ahora están visiblemente por encima del nivel actual. La persistencia de los altos precios de los alimentos también ha contribuido a un aumento de las expectativas de inflación entre los hogares británicos, un hecho que preocupa a los responsables políticos y limita el margen para una flexibilización más agresiva.

Por el contrario, se ha observado un aumento gradual del desempleo, que ascendió al 4,7%, frente a una previsión del 4,6%, junto con una desaceleración del crecimiento salarial. La economía también se está desacelerando; según estimaciones de Bloomberg, el segundo trimestre cerró con un crecimiento marginal del PIB del +0,1 %, significativamente por debajo de la previsión anterior del Banco de Inglaterra del 0,25 %. Los datos oficiales del segundo trimestre se publicarán en la segunda quincena de agosto.





La inflación se mantiene en un nivel claramente elevado. Si bien la dinámica salarial está disminuyendo, aún se mantiene elevada, lo que ha contribuido al afianzamiento de la inflación subyacente.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Presiones inflacionarias en medio de una economía debilitada

Los datos duros generan un conflicto de intereses para el banco central. El Comité de Política Monetaria se enfrenta al riesgo simultáneo de una inflación sostenidamente más alta (en particular, debido al efecto de los alimentos y a un posible aumento de los precios de la energía) y a un deterioro notable de las perspectivas económicas. Además, la persistente incertidumbre geopolítica (relaciones comerciales con EE. UU.) y unos aranceles moderadamente inferiores a lo previsto (que, a su vez, siguen restringiendo la demanda de productos británicos) ofrecen una mejora marginal de las previsiones a medio plazo, pero dejan en duda el escenario de "aterrizaje suave".

La decisión del Banco de Inglaterra y la posible división del voto

El consenso del mercado sugiere que el Banco de Inglaterra optará por un recorte de 25 puntos básicos, lo que situaría el tipo de interés principal en el 4,00%. Es probable que se produzca una votación dividida, ya que algunos defensores de recortes mayores (por ejemplo, Swati Dhingra y Alan Taylor) podrían unirse a la mayoría que apoya un ritmo de flexibilización más moderado y votar por una reducción de 25 puntos básicos. También se espera una señal clara de que cualquier posible movimiento futuro (en septiembre o noviembre) no está garantizado. El Banco de Inglaterra probablemente manifestará su disposición a mantener el ritmo actual de flexibilización trimestral, pero enfatizará su dependencia de los datos que se publiquen.





La mayoría de los miembros del comité se muestran actualmente más moderados, aunque podría haber hasta cuatro miembros neutrales con una calificación de 0, según Bloomberg. Se esperan siete votos a favor de un recorte de tipos hoy, pero un número menor podría ser interpretado por el mercado como una señal de halcón.

Fuente: Bloomberg Economics





El mercado ha descontado plenamente el recorte de tipos de hoy, pero no se espera que el próximo se produzca hasta diciembre.

Fuente: Bloomberg Finance LP

El escenario base asume un recorte de tipos de 25 puntos básicos y un discurso cauteloso. Esto debería estabilizar la libra y provocar una ligera corrección en los rendimientos. Por otro lado, si un mayor número de votos se inclina por mantener los tipos, esto podría conducir a un mayor fortalecimiento de la libra y a un aumento de los rendimientos, lo que también podría perjudicar al mercado bursátil. Sin embargo, si existiera un consenso total a favor de un recorte de tipos, esto podría ser una señal negativa para la libra, aunque el Banco de Inglaterra se arriesgaría entonces a un aumento significativo de las expectativas de inflación.

La decisión del Banco de Inglaterra de agosto probablemente seguirá la senda de un recorte moderado, manteniendo el mensaje central: "la política monetaria sigue dependiendo de los datos, y los recortes serán graduales y cautelosos". La clave para los mercados será el tono de la comunicación. Si el Banco de Inglaterra indica una pausa más prolongada en futuras decisiones (omitiendo los recortes de septiembre y noviembre), esto podría conducir a un mayor fortalecimiento de la libra.

Las perspectivas a corto plazo para la libra esterlina se mantienen relativamente neutrales. El mercado actualmente prevé dos recortes más para finales de año, con un nivel objetivo ligeramente inferior al 3,5% para mediados de 2026. Sin embargo, la sensibilidad a las sorpresas de inflación y a los datos del mercado laboral seguirá siendo alta, por lo que cualquier desviación del escenario previsto por el mercado podría provocar cambios más significativos en la valoración de los activos británicos.

Cotización del par libra-dólar

El par GBP/USD se encuentra actualmente en un nivel de resistencia crítico en torno a 1,3400. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar a una prueba de la zona de 1,35-1,37. Esta medida también se vería respaldada por la posible incertidumbre sobre el dólar, si Trump decide nominar a un sustituto para Kugler, miembro de la Junta de la Reserva Federal, quien podría ser un candidato sólido para la nueva presidencia. Sin embargo, la libra podría verse frenada por la clara reducción de las posiciones largas netas, que actualmente son negativas. Una postura moderada del Banco de Inglaterra (todos sus miembros votando a favor de un recorte o indicando la necesidad de nuevos recortes) podría provocar un repunte desde los niveles actuales hacia 1,31-1,32.

Fuente : Plataforma de XTB