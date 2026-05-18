Resumen Diario: Wall Street bajo presión antes de los resultados de NVIDIA y las tensiones en el Golfo

Wall Street registró una sesión mixta, con los principales índices estadounidenses mostrando un comportamiento divergente. El Dow Jones logró mantenerse ligeramente sobre terreno positivo, el S&P 500 cayó alrededor de 0,3%, mientras que el Nasdaq retrocedió más de 0,7%.

La presión sobre las acciones estadounidenses estuvo impulsada principalmente por la debilidad del sector tecnológico, que continúa bajo la influencia de las expectativas previas al esperado reporte trimestral de NVIDIA, programado para este miércoles tras el cierre del mercado. Los resultados son considerados clave para sostener la actual narrativa alcista impulsada por la Inteligencia Artificial.

No obstante, la actual temporada de resultados puede considerarse récord. A medida que entra en su fase final, la gran mayoría de las compañías que han reportado resultados superaron significativamente las expectativas del mercado.

Donald Trump afirmó que espera que pronto se alcance un acuerdo de paz con Irán, aunque al mismo tiempo enfatizó que no está dispuesto a realizar concesiones hacia Teherán.

La administración Trump mantiene una postura dura, advirtiendo a Irán frente a una posible escalada adicional y señalando que “decisiones clave” podrían tomarse próximamente, aumentando la incertidumbre de mercado y el riesgo de nuevos desarrollos militares.

Según funcionarios estadounidenses, la última propuesta nuclear de Irán fue considerada insuficiente y no representa un avance significativo hacia un acuerdo, limitando el progreso en las negociaciones.

Mientras tanto, Teherán sostiene que las demandas de EE.UU. continúan siendo excesivas, profundizando el estancamiento diplomático y aumentando el riesgo de escalada si las conversaciones no logran avances concretos.

El aumento de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre las negociaciones de paz y posibles acuerdos impulsaron nuevamente al alza los precios del petróleo, con el Brent superando otra vez los 110 dólares por barril.

Los futuros del gas natural (Henry Hub) también avanzan, con precios superando la barrera de los 3 dólares.

El mercado europeo, en contraste, mostró un tono más positivo, con predominio de avances en los principales índices. El británico FTSE 100 subió más de 1,2%, el francés CAC 40 ganó 0,4%, el alemán DAX avanzó 1,2%, mientras el español IBEX 35 escaló más de 0,7%.

El primer ministro británico Keir Starmer afirmó que no tiene intención de renunciar y confirmó que competirá en las próximas elecciones.

Los metales preciosos registraron una corrección moderada, con el oro cotizando alrededor de 4.550 dólares por onza y la plata cerca de 77,5 dólares por onza.