Navieras y aseguradoras no se fían: la pausa no garantiza seguridad

La sesión europea primero y la americana después han mostrado un optimismo evidente con índices en verde, volatilidad a la baja y un petróleo retrocediendo con fuerza.

Bajo este contexto, podría esperarse que el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos del planeta, estuviera recuperando su actividad habitual, con un tránsito cercano a los 20 millones de barriles diarios.

Según datos recopilados por Bloomberg, el estrecho está muy lejos de los niveles de tráfico previos al conflicto. La tregua ha calmado a los mercados, pero no ha normalizado la situación marítima. ¿Cuándo volverá el tránsito a la normalidad? ¿Cómo afectarán estas limitaciones al precio del crudo?

El Estrecho de Ormuz sigue bloqueado pese a la tregua

El anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán generó inicialmente alivio en los mercados, pero segun Bloomberg la realidad en el Estrecho de Ormuz demuestra que la situación dista mucho de estar normalizada.

A pesar de la tregua, el tráfico marítimo continúa prácticamente paralizado, con más de 1.000 barcos esperando para cruzar y más de 800 cargueros atrapados dentro del Golfo Pérsico intentando salir.

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, se ha convertido en un cuello de botella crítico que amenaza con prolongar la crisis energética global.

Un bloqueo que persiste: apenas diez barcos han logrado moverse en días por Ormuz

Según Bloomberg, los datos no son muy optimista y muestran un bloqueo todavía latente que refleja la magnitud del problema.

Solo siete barcos han salido desde el martes.

Apenas tres han entrado, frente a los 135 tránsitos diarios en tiempos de normalidad.

Irán exige que toda navegación sea coordinada con sus fuerzas y ha impuesto peajes de hasta 2 millones de dólares por tránsito.

Las aseguradoras, clave para que los barcos puedan operar, advierten que el comercio no se reanudará rápidamente. La incertidumbre sobre si la tregua es una pausa temporal o un acuerdo duradero mantiene el riesgo en niveles elevados.

Navieras globales mantienen la cautela: “La pausa no garantiza seguridad”

Las principales compañías marítimas y asociaciones del sector coinciden en que la situación sigue siendo demasiado inestable para retomar operaciones con normalidad. Ejemplo de ello son las informaciones provenientes de Maersk afirmando que la tregua “puede crear oportunidades”, pero no implica seguridad real.

Además NYK y Bimco, que representa dos tercios del transporte marítimo mundial, exigen planes de navegación claros por parte de EE. UU. e Irán. Por último, expertos en seguridad marítima advierten que salir del Golfo sin coordinación previa supone un riesgo elevado.

Estas declaraciones reflejan la incertidumbre todavía presente en el estrecho de Ormuz, en donde los buques y aseguradoras todavía dudan si cruzar o esperar.

Ormuz, abierto en teoría, pero con mucha incertidumbre en la práctica

Aunque la tregua ha reducido la intensidad del conflicto, el control reforzado de Irán sobre el estrecho y la falta de garantías de seguridad mantienen el comercio marítimo prácticamente paralizado.

Los traders y navieras observan con atención qué barcos logran cruzar, conscientes de que cualquier incidente podría reactivar la escalada.

Por ahora, el Estrecho de Ormuz sigue siendo el epicentro de una crisis que combina tensiones geopolíticas, riesgos energéticos y un bloqueo logístico sin precedentes.

¿Cómo tener exposición al petróleo y al gas? Operar el ETF Oil & Gas con opciones

Con la incorporación del nuevo producto de opciones en XTB, los inversores pueden operar el State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP.US) tanto si esperan subidas como si anticipan caídas en el sector energético. Las opciones permiten multiplicar el poder de inversión con un riesgo limitado al coste de la prima.

Entre los activos disponibles se encuentran ahora las opciones sobre XOP.US, un ETF que agrupa a las principales compañías estadounidenses de exploración y producción de petróleo y gas. Esto permite tomar exposición al comportamiento del sector energético sin necesidad de seleccionar acciones individuales.

De esta forma, puedes adaptar tu estrategia al escenario que consideres más probable:

Si crees que el sector energético podría repuntar por tensiones en la oferta o subidas del crudo, una CALL sobre XOP-US te da exposición a ese entorno alcista.

Si, por el contrario, piensas que los precios del petróleo podrían corregir o que la incertidumbre geopolítica afectará a las petroleras, una PUT sobre XOP.US te permite posicionarte para ese tipo de movimiento.

En ambos casos, el riesgo máximo está limitado a la prima pagada, lo que aporta claridad y control sobre la operativa.

Para los inversores que buscan exposición a la evolución del petróleo otraa alternativa es operar un ETF tradicional como el ETFS WTI Crude Oil (OD7F.DE). Este instrumento replica el comportamiento del crudo WTI, permitiendo beneficiarse de los movimientos del mercado energético.