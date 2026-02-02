La paradoja de Oracle: inversiones históricas y el riesgo de una deuda creciente

Financiamiento récord y su propósito

Oracle anunció planes para levantar financiamiento récord de hasta USD 50.000 millones en 2026, con el objetivo principal de expandir Oracle Cloud Infrastructure y acelerar proyectos de inteligencia artificial. Esta estrategia busca respaldar contratos con algunos de los mayores clientes tecnológicos globales, entre ellos AMD, Nvidia, Meta, OpenAI, TikTok y xAI.

La magnitud del plan es excepcional: entre 80–90% del capital se destinaría a la expansión de OCI, mientras que 10–20% financiaría iniciativas vinculadas a IA. A modo de referencia, los ingresos anuales de Oracle rondan los USD 50.000 millones, lo que implica levantar un monto cercano a un año completo de ventas para ejecutar esta hoja de ruta. En la práctica, el control del ritmo y la ejecución de la inversión será crítico para evitar sobrecostos y una mayor acumulación de deuda.

Condición financiera y carga de deuda

Los datos muestran un crecimiento sostenido del EBITDA, reflejando la mayor escala operativa. Sin embargo, el retorno sobre el capital invertido (ROIC) se ha ido acercando al costo promedio ponderado de capital (WACC), reduciendo el margen entre rentabilidad y costo de financiamiento. Esta convergencia aumenta la sensibilidad de Oracle a un mayor endeudamiento y a tasas de interés más altas, aun cuando el desempeño operativo mejore.

Oracle ya mantiene un nivel elevado de deuda, con costos de servicio cercanos a 4–5% anual sobre el total. Con una deuda total estimada entre USD 40.000 y 50.000 millones, los gastos financieros se ubican entre USD 1.600 y 2.500 millones por año. En este contexto, incluso con un crecimiento de ingresos del 15–20% anual, los márgenes netos podrían comprimirse de forma relevante.

Adicionalmente, la emisión de nuevas acciones por hasta USD 20.000 millones implica dilución para los accionistas actuales, con un impacto potencial de 15–20% en el corto plazo, antes de que el mercado internalice el valor de largo plazo de las inversiones. Oracle queda así en un delicado equilibrio entre la necesidad de capital y la presión sobre la rentabilidad.

Riesgo crediticio y estabilidad financiera

La estructura del balance muestra un aumento claro de la deuda neta, mientras que los niveles de caja se mantienen relativamente estables. El ratio corriente presenta volatilidad y en algunos períodos se aproxima al umbral inferior de confianza, lo que sugiere flexibilidad limitada de liquidez. Un mayor uso de deuda podría elevar de forma significativa el riesgo crediticio.

Fuente: Bloomberg

Las calificaciones actuales de Oracle (BBB / Baa2) la sitúan en el extremo inferior del grado de inversión. La probabilidad de incumplimiento a 20 años, estimada en torno a 37%, indica que el riesgo de estrés financiero aumenta de manera considerable si la deuda continúa creciendo.

El dilema estratégico: una trampa financiera

Oracle se enfrenta a un grave dilema estratégico. Si la empresa no aumenta la inversión, sus ingresos podrían disminuir entre un 10 % y un 15 % en los próximos 2 o 3 años debido a pérdidas de contratos y al deterioro de su competitividad.

Por el contrario, si Oracle opta por una expansión agresiva financiada con deuda, los costes del servicio de la deuda podrían absorber entre un 15 % y un 20 % de los ingresos anuales. En este escenario, a pesar del crecimiento anual de los ingresos del 15 % al 20 % impulsado por proyectos de IA y nube, el flujo de caja libre podría aumentar de forma insuficiente, lo que limitaría significativamente la capacidad de Oracle para realizar nuevas inversiones y reinvertir en el crecimiento.

Esto pone de manifiesto que Oracle ha entrado en una "trampa financiera", donde cada decisión estratégica conlleva un riesgo tangible, ya sea una disminución de los ingresos o una presión excesiva sobre el balance.

Oportunidades y riesgos estratégicos

A largo plazo, Oracle se enfrenta tanto a oportunidades sustanciales como a riesgos significativos. La expansión de la infraestructura y el desarrollo de la IA podrían impulsar un crecimiento anual de los ingresos del 15% al ​​20%, lo que permitiría la ejecución de contratos multimillonarios con líderes tecnológicos globales. Al mismo tiempo, los elevados costes del servicio de la deuda podrían consumir entre el 15% y el 20% de los ingresos anuales, y el flujo de caja libre debe, como mínimo, cubrir las necesidades del servicio de la deuda para mantener la estabilidad financiera. El riesgo de perder la calificación de grado de inversión o la necesidad de una rápida ampliación de la infraestructura podrían intensificar aún más la presión sobre los costes y reducir la rentabilidad.