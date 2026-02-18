-
Los metales preciosos protagonizan un movimiento inesperado que desafía la lógica habitual del mercado.
La demanda defensiva vuelve a tomar fuerza pese a señales macro sólidas en EE. UU.
La plata se acerca a un nivel técnico que podría marcar un punto de inflexión.
El oro avanza hacia una zona psicológica clave para el sentimiento del mercado.
Los metales preciosos están registrando una sesión muy sólida hoy, con el oro subiendo un 1,6% y la plata ganando más del 4%. Esto ocurre a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense, que en teoría debería presionar a la baja los precios de los metales. Además, los sólidos datos publicados en Estados Unidos —tanto del mercado inmobiliario como de los pedidos de bienes duraderos— tampoco lograron frenar el rebote de hoy en los metales preciosos.
Plata
La plata cotiza actualmente entre sus medias móviles exponenciales de 50 y 200 sesiones. Un ruptura por encima de los 82 USD por onza podría abrir la puerta a un movimiento alcista más sostenido y a un claro retorno del sentimiento positivo en el mercado.
Oro
El oro parece dirigirse hacia una prueba de la zona de 5.000 dólares por onza. Una ruptura decisiva por encima de este nivel aumentaría la probabilidad de un cambio de sentimiento y un nuevo impulso comprador.
El metal se mantiene relativamente cerca de la EMA50 (línea naranja); en las últimas semanas, el oro ya ha rebotado dos veces tras caer por debajo de esta media, que ha actuado como un fuerte soporte de momentum desde agosto.
