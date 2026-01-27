La plata sube un 8% . ¿Alcanzará a nuevos máximos?

Tras la fuerte caída de anoche, la plata borró rápidamente las pérdidas y está recuperando impulso, realizando un nuevo intento de marcar un máximo histórico. El refinador suizo MKS PAMP señaló que la demanda de los inversores minoristas es masiva y supera ampliamente la oferta disponible. Los ajustados plazos de entrega y el fuerte apetito por plata física están provocando que cada vez más onzas se envíen por vía aérea en lugar de marítima. La presión compradora está siendo reforzada por inversores de China e India, mientras que la persistente prima de dos dígitos de los precios de la plata en Shanghái frente al COMEX sugiere que los precios en los mercados “occidentales” aún podrían tener margen de subida.

Desde esta mañana, el dólar estadounidense se ha debilitado de forma notable, con el contrato DXY retrocediendo de alrededor de 97 a 96,5. Los inversores están descontando un escenario de una Reserva Federal mas "dovish", tras las especulaciones de que Nick Rieder, de BlackRock, podría asumir un papel relevante en la institución. Al mismo tiempo, los mercados perciben un riesgo creciente para la demanda de bonos del Tesoro estadounidense debido a la postura más “aislacionista” de la nueva administración de la Casa Blanca. Combinado con unas relaciones tensas con aliados (Europa y Canadá, que ahora señala abiertamente una mejora de sus vínculos con China) y un bloque BRICS menos favorable al dólar, esto está impulsando mayores asignaciones hacia metales preciosos, especialmente el oro (que avanza hacia los 5.090 dólares por onza). La plata se beneficia indirectamente de este movimiento.

Precio de la plata

Fuente: xStation5

En el marco temporal corto de 5 minutos, los indicadores MACD y RSI, ya “enfriados”, respaldan un rebote. El precio está regresando hacia la zona de 113 dólares por onza, donde previamente observamos tres impulsos bajistas breves durante las últimas horas.

Fuente: xStation5

Informe CFTC Commitment of Traders (20 de enero)

Al analizar el posicionamiento en el COMEX, observamos que los Comerciales (productores, procesadores y usuarios finales) mantienen una posición claramente corta: alrededor de 24.700 contratos cortos frente a unos 5.000 largos. En la práctica, están cubriendo riesgo a la baja o asegurando ventas futuras. El dinero gestionado (fondos, CTAs, inversores institucionales) se sitúa en el lado contrario: unos 20.600 contratos largos y 10.700 cortos, lo que implica que siguen netamente largos y posicionados para precios más altos. A medida que los precios subieron, los Comerciales redujeron su presión bajista y añadieron posiciones largas. Los grandes especuladores hicieron lo contrario: recortaron largos y añadieron algo de exposición bajista, como si parte del mercado hubiera empezado a tomar beneficios o a dudar de un rally exponencial y sostenido. Así, los mayores especuladores siguen siendo alcistas, pero durante la última semana vimos el primer signo de cautela. Los Comerciales continúan siendo “la otra parte de la operación”, aunque se han suavizado ligeramente, algo que a veces ocurre cuando los precios ya están altos y parte del riesgo se ha cubierto con antelación. Al mismo tiempo, los pequeños operadores (Nonreportables, que no están obligados a reportar posiciones a la CFTC) mantienen una postura muy alcista: unos 35.600 contratos largos y 14.400 cortos, lo que indica que permanecen fuertemente netos largos y han apoyado el rebote. Esto suele ser típico en fases eufóricas y en tendencias fuertes.