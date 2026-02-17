La presión aumenta: la bolsa americana muestra señales claras de estrés

- La sesión estadounidense arranca con tono negativo tras el festivo, con el Nasdaq 100 cayendo más del 0,6% y el Dow aguantando mejor.
- La presión sobre las valoraciones tecnológicas aumenta por temores a modelos de negocio amenazados y riesgos sistémicos ligados al CAPEX en IA.
- Las tensiones entre EE. UU. e Irán siguen presentes y añaden ruido al sentimiento de mercado.
- La inflación de Canadá sorprende a la baja y el empleo privado en EE. UU. muestra un avance modesto, mientras el Empire State supera expectativas.
La primera sesión estadounidense de esta semana cae en martes debido al festivo de ayer. Los inversores parecen al menos ligeramente preocupados. La presión sobre las valoraciones proviene principalmente de los temores sobre la situación de las empresas tecnológicas. Una parte del mercado ve una amenaza seria para los modelos de negocio tradicionales, mientras que otros señalan riesgos sistémicos relacionados con un CAPEX excesivo. La situación tampoco mejora con las tensiones persistentes entre Irán y EE. UU., pese a las negociaciones.
Los futuros de los principales índices caen antes de la apertura y también justo después. El mayor descenso lo registra el Nasdaq 100, con una caída superior al 0,6%, mientras que los futuros del DOW aguantan mejor, con descensos de alrededor del 0,3%.
Datos macroeconómicos
-
Inflación de Canadá (enero): la lectura salió por debajo de las expectativas y la desaceleración continúa. El IPC interanual cayó al 2,3%.
-
ADP (EE. UU.): el cambio semanal de empleo privado sugiere un crecimiento de 10.300 puestos. Es un aumento respecto al final de enero y principios de febrero, pero sigue por debajo del promedio.
-
Índice NY Empire State (manufacturas): superó expectativas y cayó a 7,1 desde 7,7, frente a un pronóstico de 6,4.
-
CB Employment Trends Index (enero): se situó en 105, frente al dato previo de 104,27.
Precio del Nasdaq 100 en temporalidad diaria
Fuente: xStation5
Los compradores están teniendo dificultades para recuperar la iniciativa en el índice. El rebote desde el nivel de 61,8% de Fibonacci fue rápidamente rechazado. El precio se mantiene por debajo de las EMAs de 50 y 100 sesiones. El nivel clave a defender es el 50% de Fibonacci. Si la oferta empuja el precio claramente por debajo de ~24.500, podría esperarse una corrección adicional, con un movimiento hacia la EMA 200 y el nivel de 61,8% de Fibonacci.
Noticias corporativas
-
Norwegian Cruise (NCLH.US): sube alrededor de 6% tras informaciones del WSJ de que Elliott Investments compró una participación significativa.
-
Zim Integrated Shipping (ZIM.US): la acción sube un 35% tras confirmarse la adquisición por parte de Hapag-Lloyd AG.
-
Warner Bros (WBD.US): las acciones suben un 2% por informaciones de que se han reabierto las conversaciones de adquisición con Paramount y Skydance.
-
Palo Alto (PANW.US): uno de los líderes en ciberseguridad publica resultados hoy. El mercado espera un BPA del Q4 entre 9,3–9,4 USD y al menos 2.500 millones USD en ingresos.
