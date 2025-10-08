La producción industrial alemana cae más de lo esperado 📉

La producción industrial alemana cayó un 4,3% intermensual en agosto.
La producción en maquinaria (-6,2 %), farmacéutica (-10,3 %) y electrónica (-6,1 %) aportaron los datos más débiles.
La producción industrial alemana cayó un 4,3% intermensual en agosto.
La producción en maquinaria (-6,2 %), farmacéutica (-10,3 %) y electrónica (-6,1 %) aportaron los datos más débiles.
Producción industrial en Alemania
-
Intermensual: -4,3%, consenso de Bloomberg: -1%, anterior: 1,3%.
-
Interanual: -3,9%, anterior: 1,53%.
La producción industrial alemana cayó un 4,3% intermensual en agosto de 2025, debido principalmente a un fuerte descenso del 18,5% en la producción automotriz, afectada por las vacaciones de fábrica y los ajustes de producción.
La producción en maquinaria (-6,2 %), farmacéutica (-10,3 %) y electrónica (-6,1 %) influyó notablemente en la cifra final. La producción en las industrias con uso intensivo de energía fue un punto excepcionalmente positivo, con un aumento del 0,2 % con respecto a julio. La producción industrial, excluyendo la energía y la construcción, disminuyó un 5,6 %, y la producción de bienes de inversión se redujo casi un 10 %.
Powell acude a una reunión con el sector bancario💲
Discurso del governador de la Fed de Nueva York 🗽
PepsiCo presenta hoy sus resultados trimestrales
Debasement trade: por qué los inversores buscan refugio en el oro
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.