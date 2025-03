El precio de Bitcoin ha retrocedido desde los máximos recientes, y la principal criptomoneda cayó a 88.946 dólares, ya que los detalles de la tan esperada Reserva Estratégica de Bitcoin del presidente Trump decepcionó las expectativas del mercado. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el jueves por la noche que establece formalmente una Reserva Estratégica de Bitcoin, cumpliendo una promesa de campaña a la industria de las criptomonedas.

Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La reserva se capitalizará con Bitcoin propiedad del gobierno federal que fue confiscado a través de procedimientos penales o civiles, que actualmente se estiman en aproximadamente 200.000 BTC (con un valor aproximado de 17.500 millones de dólares). Según el zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas de la Casa Blanca, David Sacks, "esto significa que no les costará ni un centavo a los contribuyentes", abordando las preocupaciones sobre el gasto gubernamental mientras crea lo que llamó un "Fort Knox digital" para la criptomoneda. El enfoque neutral en términos presupuestarios de la reserva estratégica de Bitcoin no convence Si bien la orden ejecutiva cumple la promesa de campaña de Trump, la reacción del mercado ha sido tibia ya que los detalles no cumplieron con las expectativas de algunos inversores. La orden especifica que cualquier adquisición adicional de Bitcoin debe ser "neutral en términos presupuestarios" y no imponer "ningún costo adicional a los contribuyentes estadounidenses". Esta estipulación frenó las esperanzas de nuevas compras gubernamentales significativas que harían subir los precios, lo que llevó a que los comerciantes que habían anticipado compras más agresivas desmantelaran sus posiciones. Otros activos digitales limitados a la reserva En una medida que sorprendió a muchos, la orden ejecutiva crea una "reserva de activos digitales de EE. UU." separada para criptomonedas distintas de Bitcoin. Sin embargo, a diferencia de la Reserva de Bitcoin, el gobierno no adquirirá activos adicionales para esta reserva más allá de los obtenidos a través de procedimientos de decomiso. El Tesoro también está autorizado a determinar "estrategias para la administración responsable" de estos activos, incluidas las posibles ventas, un marcado contraste con la Reserva de Bitcoin, que prohíbe la venta de BTC depositados. La Cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca lleva a la industria a Washington La orden ejecutiva llega en vísperas de la primera Cumbre de Activos Digitales de la Casa Blanca, programada para el viernes por la tarde. Aproximadamente dos docenas de ejecutivos de la industria de las criptomonedas, incluido el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, el evangelista de Bitcoin Michael Saylor y Vlad Tenev de Robinhood Markets, se reunirán en Washington para reunirse con el presidente Trump y su equipo de criptomonedas. La cumbre representa un cambio drástico con respecto al enfoque de la administración anterior, que había adoptado una postura regulatoria mucho más dura tras el colapso de FTX. Cotización del Bitcoin Bitcoin cotiza actualmente por encima de la EMA de 200 días, que ha actuado como un soporte clave para la criptomoneda más grande. Los alcistas deberán volver a empujar el precio por encima de los 92.000 dólares, un nivel que anteriormente sirvió como un fuerte soporte. Los bajistas, por otro lado, apuntarán a una nueva prueba de la EMA de 200 días, con un objetivo en los mínimos recientes de 78.000 dólares. El RSI se encuentra en una coyuntura crítica, en la que podría formar un máximo más alto en el gráfico diario (confirmando el sentimiento alcista) o retroceder a la baja. Mientras tanto, el MACD se está estrechando tras un cruce alcista. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Bitcoin? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs que les permitirán tener exposición a la criptomoneda más grande del mundo el precio del Bitcoin como el VBTC.DE o XXBT.DE . Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.