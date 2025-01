La subida en el par EUR/USD se debe a 3 factores

El fortalecimiento fundamental del euro hoy (el aumento de casi el 1% en las cotizaciones del par EUR/USD) se debe principalmente a 3 factores. En primer lugar, los inversores conocieron datos PMI sorprendentemente buenos para enero en Alemania, lo que dio esperanzas de una normalización cercana de las condiciones económicas en la principal economía de Europa. En segundo lugar, el dólar está perdiendo terreno ante la ola de una subida de tipos agresiva en Japón por parte del Banco de Japón, lo que además indicó que, con toda probabilidad, el ciclo de ajuste continuará. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En tercer lugar, Donald Trump mencionó en Fox TV que Estados Unidos tiene un as bajo la manga con respecto a China en forma de aranceles, pero no sugirió que Estados Unidos tenga la intención de usarlos de inmediato, lo que proporcionó alivio ante las expectativas de un endurecimiento de los términos comerciales con China. Cotización del par EUR/USD El euro ha tenido una gran semana. Si las operaciones terminaran en los niveles actuales, sería el mejor período de 5 días desde noviembre de 2023. El par rompió por encima de la barrera de 1.0500 y, por lo tanto, rompió la media móvil de 200 períodos en el intervalo H4, lo que detuvo la ola alcista a principios de noviembre. El par EUR/USD perforó un importante punto de soporte, lo que detuvo un intento de anular algunas de las caídas del par EUR/USD en noviembre. Fuente: xStation

