Las cadenas de comida rápida están experimentando debilidad en su demanda por algunos factores que hace unos años no habríamos pensado. Sin embargo, también enfrentan un problema importante y que parece que será permanente en el tiempo: el aumento del coste de la ternera.

Factores que afectan a la demanda de las cadenas de comida rápida

Recientemente hemos visto debilidad en el sector de las cadenas de comida rápida. Normalmente estas empresas salen beneficiadas de periodos de crisis porque los consumidores optan por comida más barata en sus salidas. Ahora, a pesar de que no tengamos una crisis en Estados Unidos, el mercado laboral ha empezado a mostrar signos de agotamiento y el sentimiento del consumidor está en niveles bastante bajos. Sin embargo, el aumento de la inflación y el impacto del GLP-1 (medicamento usado para la obesidad y que reduce el apetito) está afectando a estas compañías. Ese incremento sostenido de los precios desde el 2020 está haciendo a los consumidores, principalmente americanos, a reducir su consumo en la calle, lo que está afectando también a empresas como McDonald’s, Burger King o Chipotle, entre otras. En el caso de McDonald’s, en el primer trimestre del 2025 se anotó una caída del 3,6% interanual de las ventas comparables en Estados Unidos, aunque poco a poco recuperó el ritmo a lo largo del año. Mientras, Burger King experimentó una caída del 2,9% interanual de las ventas comparables, a la vez que Chipotle lo hizo en un -1,7%. Además, el aumento de uso del GLP-1 está llevando a los consumidores a comer menos cantidad, lo que afecta también al tamaño del pedido. Es decir, tienen un problema tanto en el precio como en el volumen.

El problema no solo está en la demanda, sino también en la oferta

Además de los problemas de demanda, que posiblemente se solucionen con el paso del tiempo y la estabilización en la economía americana, se enfrentan a un problema de inflación en sus principales materias primas, como la ternera. Los precios elevados se han convertido en la nueva realidad del mercado de la carne de vacuno en Estados Unidos. La escasez de ganado, junto con una demanda que se mantiene relativamente estable, apunta a que los costes seguirán siendo altos para los consumidores y para todos los eslabones de la cadena de suministro en los próximos años.

Los intentos por aumentar la oferta avanzan con lentitud. Muchos ganaderos no están dispuestos a ampliar sus rebaños, ya que eso podría reducir los mayores márgenes que han obtenido en décadas. Como consecuencia, el número de cabezas de ganado en el país se encuentra en su nivel más bajo en 75 años, según el Departamento de Agricultura. Las medidas impulsadas por la administración Trump para contener los precios apenas han tenido impacto en el mercado. La reducción del tamaño de los rebaños comenzó hace varios años, en parte por las dificultades financieras derivadas de la pandemia de la Covid-19. Además, una fuerte sequía dañó los pastos, encareciendo la alimentación del ganado.

El Departamento de Trabajo informó la semana pasada de que el precio de la carne picada subió un 17% en enero respecto al año anterior, frente a un incremento del 2,1% en el conjunto de los alimentos. Por ello, las cadenas de comida rápida tienen previsto aumentar los precios de sus menús, pero no parece que esto vaya a ser suficiente para compensar el incremento de costes. Pensamos que en el corto plazo es probable que veamos contracción en los márgenes del sector y un comportamiento errático en bolsa.

En definitiva, el sector tiene varios frentes abiertos y tan solo las empresas más eficientes y con un mejor pulso del consumidor serán capaces de superar la situación.