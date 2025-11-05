- McDonald's resiste la tormenta en el sector,
Las acciones de McDonald's suben un 3% tras haber presentado unos resultados mixtos de su tercer trimestre del 2025. Los inversores están viendo con buenos ojos la evolución de las ventas comparables en un entorno en el que el sector está teniendo dificultades para crecer.
Cifras clave de los resultados de McDonald’s del tercer trimestre de 2025
- Ingresos totales: 7.078 millones de dólares, +3% interanual y -0,36% frente al consenso
- EBIT: 3.357 millones de dólares, +5% interanual
- Beneficio por acción ajustado: 3,22$, 0% interanual y -3% frente al consenso
McDonald's resiste en un entorno complicado de mercado
Las acciones de McDonald's suben en el comienzo de sesión y tras presentar sus cifras del tercer trimestre. La compañía ha conseguido reportar crecimiento en los ingresos de todas sus vertientes. Las ventas globales comparables se han incrementado en un 3,6% interanual en el tercer trimestre del 2025, gracias principalmente al incremento del 4,7% de los ingresos en el negocio internacional franquiciado. Hay que tener en cuenta que en esta métrica no se incluyen las nuevas aperturas, por lo que indica una cifra más fiel al incremento de los ingresos por tienda. Esto refleja un crecimiento sano para una compañía madura en un entorno competitivo difícil donde muchos operadores del sector están optando por rebajar precios. Además, tanto el negocio internacional operado por McDonald's como el operado internacionalmente se anotan crecimientos del 2,4% y del 4,3% respectivamente. Por su parte, las ventas totales, incluyendo propias y franquiciadas, se incrementaron un 6% a tipo de cambio constante.
¿Qué está haciendo McDonald's?
Al igual que señaló Chipotle en su presentación de resultados, McDonald's también señala que se está produciendo una reducción en el tráfico de los consumidores de rentas más bajas en Estados Unidos, descendiendo a doble dígito según la compañía. Por su parte, el tráfico de rentas altas se incrementó a doble dígito en el trimestre, lo que ayudó a compensar la caída de las rentas bajas. En ese sentido, la compañía está lanzando productos especiales a precios bajos para tratar de mantener cuota de mercado. Además, también se está apostando por la expansión en el segmento de bebidas, con el lanzamiento de cafés fríos o bebidas refrescantes de frutas, atacando directamente al mercado de Starbucks, que está atravesando problemas.
La cifra de beneficios ha tenido un menor crecimiento que las ventas por un incremento del gasto por intereses y por un aumento de los impuestos, pero a nivel operativo podemos decir que McDonald's ha tenido un trimestre sólido.
Las acciones de McDonald's apenas suben un 3% en este 2025, pero siguen cotizando a un múltiplo superior a las 25 veces beneficios.
