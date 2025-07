¿La tregua comercial es definitiva?

El acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, forjado bajo presión del presidente Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, establece un arancel uniforme del 15% para la mayoría de los productos europeos exportados a Estados Unidos. Este compromiso evita una guerra arancelaria potencialmente catastrófica, pero dista mucho de ser un resultado ideal para los exportadores europeos. Antes del fin de semana, las posibilidades de alcanzar un acuerdo se consideraban del 50%. Sin él, todos los productos de la UE han enfrentado aranceles del 30% a partir del 1 de agosto de 2025. En consecuencia, se puede considerar que este acuerdo ha evitado el peor escenario posible, incluso a costa de empeorar el panorama comercial actual. La falta de acuerdo con Estados Unidos habría desencadenado medidas de represalia por parte de la UE, lo que podría conducir a una espiral de restricciones comerciales similar a las observadas entre Estados Unidos y China hace apenas unos meses. ¿Qué supone el acuerdo comercial? El nuevo acuerdo es asimétrico. La UE ha aceptado un arancel del 15% sobre la gran mayoría de sus exportaciones a EE. UU. A cambio, obtuvo exenciones de "cero por cero", otorgando un trato libre de aranceles a varios sectores estratégicos, como aeronaves y sus componentes, productos químicos seleccionados, ciertos medicamentos genéricos, equipos de fabricación de semiconductores y algunos productos agrícolas y materias primas. El acero y el aluminio europeos siguen enfrentándose a elevados aranceles del 50%, aunque se prevén negociaciones, principalmente para establecer un umbral por debajo del cual se aplicarían tipos más bajos. No obstante, con un arancel general del 15% y un tipo del 50% para el acero y el aluminio, se espera que el comercio entre Estados Unidos y la UE siga disminuyendo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la práctica, el principal beneficio de la UE es evitar aranceles aún más punitivos y preservar el acceso al mercado estadounidense, especialmente para los fabricantes de automóviles. En las últimas semanas, los automóviles y sus componentes estuvieron sujetos a un arancel del 27,5% (un arancel base del 2,5% más un arancel adicional mundial del 25%). A cambio, la UE se ha comprometido a realizar compras sustanciales de GNL, petróleo crudo, combustibles nucleares y armamento estadounidenses, además de aumentar las inversiones en Estados Unidos en varios cientos de miles de millones de dólares. Por lo tanto, la mayoría de las concesiones recaen en la UE, mientras que Estados Unidos se beneficia de nuevos empleos, inversiones y exportaciones. Es importante recordar que Estados Unidos importa la mayor parte de los bienes de la UE, lo que podría provocar un aumento de la inflación, aunque en menor medida de lo previsto inicialmente. Hasta una quinta parte de los productos extranjeros que entran a Estados Unidos provienen de países de la UE. Fuente: Bloomberg Finance LP Es crucial que la UE no haya anunciado la eliminación completa de sus aranceles sobre los productos estadounidenses. La oferta europea implica la apertura del mercado, principalmente en los sectores donde la UE importa de Estados Unidos, pero no supone una eliminación unilateral e incondicional de todos los aranceles. Las listas detalladas de productos de ambas partes aún no se han finalizado durante la implementación del acuerdo. ¿Cuál es el futuro que le espera a Europa? El acuerdo actual impone una nueva realidad a la posición comercial global de Europa: la presión arancelaria de Estados Unidos, por un lado, y el dumping y el exceso de oferta de China, por otro. Europa se encuentra, por lo tanto, entre la espada y la pared, sin haber eliminado ninguno de los dos riesgos. Como resultado de los aranceles estadounidenses a China, algunas exportaciones chinas se han redirigido a Europa, lo que ejerce una presión aún mayor a la baja de los precios, especialmente en la industria de transformación y el sector automovilístico. La UE deberá responder activamente a las amenazas de las exportaciones chinas (por ejemplo, coches eléctricos baratos o acero); ya existe un sistema europeo de alerta temprana y la UE está iniciando investigaciones antidumping. Por el contrario, una mayor apertura del mercado en las condiciones estadounidenses obliga a las empresas europeas a adaptarse a nuevas condiciones de exportación menos favorables. Para afrontar este panorama tan complejo, la UE debería: Centrarse en la protección de sectores estratégicos : automoción, aviación, tecnologías avanzadas y productos químicos especializados, y buscar las máximas exenciones arancelarias posibles en estos sectores

: automoción, aviación, tecnologías avanzadas y productos químicos especializados, y buscar las máximas exenciones arancelarias posibles en estos sectores Controlar la entrada de productos baratos procedentes de China mediante derechos antidumping, estándares de calidad y supervisión de las inversiones.

Diversificar los mercados de exportación: buscar socios más allá de Estados Unidos y China, como países del Sudeste Asiático, África e India. La UE ha perdido oportunidades para alcanzar acuerdos más amplios entre los países afectados por los aranceles estadounidenses.

Mantener el diálogo bilateral con Estados Unidos en relación con nuevas exenciones arancelarias para los productos europeos, haciendo hincapié en el principio de reciprocidad.

Fortalecer la política industrial y la inversión en innovación para compensar el aumento de los costes de acceso a los principales mercados. Conclusiones del acuerdo La percepción clara del mercado es que este acuerdo beneficia principalmente a Estados Unidos, aunque con el riesgo de una mayor presión inflacionaria. Europa evita el peor escenario posible, pero aun así el crecimiento económico se verá limitado. Una victoria clave para Europa es, sin duda, la limitación de los aranceles actuales sobre los automóviles y la garantía de que los aranceles farmacéuticos no se elevarán al 200%, como indicó recientemente Donald Trump. Sin embargo, sabemos de la propensión de Trump a cambiar de opinión y retirarse unilateralmente de los acuerdos, ya que ha acostumbrado a los inversores a este tipo de acciones en los últimos meses. Cotización del euro-dólar Con este acuerdo, se intensificará la presión sobre el Banco Central Europeo (BCE) para que continúe con los recortes de tipos de interés. Por el contrario, en EE. UU., el riesgo de una inflación elevada podría poner en duda un recorte de tipos en septiembre. El escenario actual prevé una caída del EUR/USD hacia una posible línea de cuello en 1,1600. De romperse esta línea de tendencia, el alcance de la formación sugiere niveles cercanos a 1,1250. Fuente : Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.