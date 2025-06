La UE ha señalado posibles medidas de represalia ante los nuevos aranceles

Las acciones estadounidenses cerraron la primera sesión bursátil de junio con subidas. El índice S&P 500 al contado subió un 0,41%, mientras que el Nasdaq avanzó un 0,67%. Estos avances se produjeron a pesar de la incertidumbre en torno a las futuras políticas de la administración Trump. Estados Unidos y China siguen acusándose mutuamente de violar aspectos de su acuerdo de reducción arancelaria, en particular, con Trump imponiendo aranceles duplicados del 50% al acero y al aluminio. La Unión Europea ha señalado posibles medidas de represalia en respuesta a este aumento de aranceles. El repunte en Wall Street se produjo tras los informes sobre las conversaciones previstas entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping. Mientras tanto, Estados Unidos ha extendido las exenciones arancelarias para ciertos productos chinos hasta el 31 de agosto. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La administración estadounidense pretende recibir ofertas finales de sus socios comerciales para el miércoles, a falta de un mes para que expire la actual suspensión arancelaria. Los mercados asiáticos extendieron estos avances. El índice Hang Seng China Enterprises subió un 1,33% y el Shanghai Composite un 0,42%. El Nikkei 225 cerró con una subida del 0,1 %. Una subasta de bonos japoneses a 10 años apaciguó en cierta medida las preocupaciones de los inversores, generando una fuerte demanda. Sin embargo, persiste la inquietud respecto a la subasta de bonos a 30 años prevista para el jueves. Los rendimientos de estos bonos a más largo plazo se encuentran cerca de sus máximos en 20 años, y la demanda ha sido limitada. El PMI Caixin del sector manufacturero chino cayó inesperadamente a 48,3 puntos, contrariamente a las expectativas de un aumento a 50,7 puntos y por debajo de la lectura anterior de 50,4. El dólar estadounidense se fortaleció esta mañana, principalmente frente a las monedas de las Antípodas y la corona noruega. La apreciación del dólar frente al dólar australiano se vio impulsada por la publicación de las actas del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que indicaron que el banco central está dispuesto a recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos en caso de que surjan turbulencias económicas derivadas de la guerra comercial y una recesión mundial. Durante la sesión asiática, el gobernador del Banco de Japón, Ueda, declaró que los tipos de interés solo se elevarían con una recuperación económica y un aumento de la inflación. Ueda también destacó los posibles impactos negativos de la política comercial en la economía japonesa. El yen se debilitó tras estos comentarios. Según informes, el presidente Trump está negociando con republicanos reticentes para obtener apoyo para un proyecto de reforma fiscal que promete recortes significativos. Si bien el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes por un solo voto, enfrenta una oposición considerable en el Senado. Las conversaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul no produjeron avances inmediatos, pero sentaron las bases para un nuevo intercambio de prisioneros. El petróleo crudo continúa su ascenso, impulsado por la incertidumbre geopolítica y el ritmo sostenido de aumento de la producción de la OPEP+. El crudo Brent ganó un 0,3% esta mañana, acercándose a los 65 dólares por barril.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.