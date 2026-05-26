  
Invertir implica riesgos.
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16:32 · 26 de mayo de 2026

El Nasdaq 100 sube con fuerza en medio de la euforia por las acciones de semiconductores 📈

El Nasdaq 100 están subiendo hoy casi un 0,35%. El repunte está impulsado principalmente por el sector de los semiconductores, con Micron disparándose casi un 15% tras una mejora en su calificación por parte de UBS, mientras que las acciones de Sandisk suben más del 7%. También se observan fuertes ganancias en Western Digital, así como en las acciones de AMD y Nvidia.

Gráfico de los futuros del Nasdaq 100 con velas diarias

Fuente: xStation5

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