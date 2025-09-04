Las acciones de American Eagle (AEO.US) han firmado este jueves una de sus jornadas más dinámicas en años, tras anotarse una subida del 28% que se suma a una ganancia semanal de más del 33%. Este movimiento al alza se ha visto impulsado por la presentación de unos resultados mejores a lo previsto y, sobre todo, por el impacto de la polémica, pero efectiva, campaña publicitaria protagonizada por la actriz Sydney Sweeney, que ha generado un renovado interés en la marca y una oleada de nuevos clientes.

La polémica campaña con Sydney Sweeney impulsa a American Eagle

El eslogan “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, de la última campaña de la marca, ha desatado una intensa discusión en redes sociales, con críticas por supuestas connotaciones raciales y de eugenesiam pero tambien ha catapultado la visibilidad de la compañía, poniéndola de nuevo en el foco.

Según los ejecutivos de American Eagle, desde la publicación de la campaña a finales del pasado mes de julio, la colaboración con la actriz atrajo más de 700.000 clientes nuevos y logró 40.000 millones de impresiones globales. De hecho, el propio director de marketing, Craig Brommers, lo calificó como un hito de adquisición de clientes "sin precedentes".

Alianza con Travis Kelce y Tru Kolors

Más allá de la campaña con la actriz, American Eagle también se ha visto beneficiada por la campaña de marketing protagonizada por el jugador de la NFL Travis Kelce y su marca Tru Kolors, una alianza que amplificó la exposición de la compañía en audiencias jóvenes, especialmente tras el vínculo mediático del jugador con la conocida cantante Taylor Swift.

Esta combinación de celebridad e influencia cultural ha permitido a la minorista reposicionarse en un entorno de consumo más débil, donde otras cadenas han tenido dificultades para atraer tráfico a tiendas y canales digitales.

Los resultados de American Eagle sorprenden

En el plano financiero, la compañía ha sorprendido al mercado con un BPA de 45 céntimos por acción, muy por encima de los 21 céntimos esperados, aunque las ventas han caído un 1% interanual hasta los 1.280 millones de dólares. Los ingresos operativos, por su parte, han registrado un incremento del 2%, hasta los 103 millones de dólares, mientras que el margen operativo se ha situado en un 8% y el margen bruto en un 38,9%.

Para el cierre del año, Amerigan Eagle mantiene un tono optimista, proyectando ventas comparables y unos ingresos de entre 95 y 100 millones para el tercer trimestre y de entre 125 y 130 millones para el cuarto trimestre. Aun así, la empresa también ha señalado que seguirá enfrentando presiones por los aranceles, que podrían tener un impacto de entre 40 y 50 millones de dólares en el cuarto trimestre.

Cotización de las acciones de American Eagle

En términos de desempeño bursátil, las acciones de American Eagle acumulan una subida del 70,9% en tres meses. Pese al repunte, la compañía aún arrastra un retroceso del 13,1% en el último año, lo que refleja que aún no logra borrar por completo el golpe sufrido en 2024.

El rally reciente ha devuelto a American Eagle la confianza de los inversionistas, situando sus acciones en máximos de nueve meses y con perspectivas renovadas de cara a la temporada de ventas de fin de año.

Fuente: xStation5.

En concreto, el precio de las acciones de American Eagle ha logrado superar la media de 50 días (11,57 dólares) y la de 200 días (13,13 dólares), señal de un cambio potencial de tendencia tras un largo periodo bajista. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) en los 78,2 puntos, el RSI refleja una condición de sobrecompra, lo que sugiere que podrían darse tomas de ganancias en el corto plazo. El nivel de 17,80 dólares se perfila como barrera inmediata; una ruptura sostenida abriría espacio hacia los 20 dólares, mientras que un retroceso podría encontrar soporte en torno a los 13,5 dólares.