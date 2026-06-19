Las acciones de Acciona Energía se disparan un 4% por sus posibles compradores

Las acciones de Acciona Energía se disparan un 4% en la jornada de hoy y se debe al interés de varias instituciones por la compañía. Recordemos que Acciona salió al mercado a buscar pretendientes para el negocio y aunque no está claro si será venta completa o parcial ya está despertando interés.

Las acciones de Acciona Energía despuntan

Acciona Energía se dispara en Bolsa ante el interés de fondos árabes y estadounidenses. El fuerte impulso alcista responde al creciente interés de diversos fondos soberanos de Oriente Medio y grandes firmas de inversión de Estados Unidos, que buscan hacerse con una participación mayoritaria en la filial de energías renovables del grupo español.

Este movimiento en los mercados se enmarca dentro del proceso formal de revisión estratégica que está llevando a cabo el grupo controlado por la familia Entrecanales, que ha abierto la puerta a la búsqueda de un socio de referencia para su división verde. El renovado apetito de los capitales árabes y norteamericanos se suma al interés estratégico manifestado en las últimas semanas por gigantes globales del capital riesgo como KKR, Brookfield y Blackstone.

Recordemos que Acciona Energía es en un 91% de Acciona. En este caso, Acciona podría optar por buscar un socio, aunque tampoco se puede descartar la venta completa del negocio. Lo normal sería que se diera la entrada a algún socio y que se sacara de bolsa el 9% que cotiza. De esta manera la propia Acciona se desprendería de parte del accionariado, a la vez que los accionistas de la parte que cotiza también saldrían. Con el capital que Acciona recaude de la venta de su parte de Acciona Energía podrían iniciarse otros proyectos. Esto es algo normal dentro del sector, que está muy acostumbrado a las rotaciones de activos.

Las acciones de Acciona Energía suben un 3% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Acciona Energia?

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