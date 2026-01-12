El S&P 500 abre a la baja pero reduce caídas

- El S&P 500 abre a la baja
- Trump sigue afectando a los mercados
El S&P 500 ha abierto la semana con caídas, pero se están moderando a medida que avanza la sesión. Esta semana hemos empezado descontando el nuevo ataque a Powell y el incremento de tensiones sobre Irán, con Trump insinuando que están cerca de intervenir. Si bien ya estamos acostumbrados a que Trump se tire muchos faroles, después de la captura de Maduro sus declaraciones vuelven a ganar credibilidad e impactar en los mercados.
Movimientos en el S&P 500
Las grandes compañías no están teniendo demasiado movimiento. De hecho, Amphenol es uno de los valores que más suben del S&P 500 gracias a un incremento de recomendación por parte de una casa de análisis. Palantir también sube alrededor de un 2% ante el incremento de tensiones macro. Por su parte, tenemos que destacar la parte baja de la tabla. Visa se está dejando un 3% después de que Trump haya dicho que a partir del 20 de enero se establecerá un límite del 10% al tipo de interés de las tarjetas de crédito durante un año. La realidad es que Visa o no otorga crédito, pero esto puede reducir el incentivo de los bancos a promocionar la emisión y uso de tarjetas, lo que sí afecta a Visa por un menor número de transacciones. En cualquier caso, lo lógico sería pensar que si se reduce el tipo de interés el uso de la tarjeta será mayor, lo que debería beneficiar a Visa o Mastercard.
La banca está además a la espera de reportar sus cifras trimestrales a lo largo de esta semana y parece que esta noticia no se está recibiendo tan mal. JP Morgan es la que más cae, con un descenso de más del 1%.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Ibex 35 se queda rezagado
