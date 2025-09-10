Las acciones de ACS despuntan en el Ibex 35

Las acciones de ACS despuntan y lideran el Ibex 35 junto con Inditex. La compañía de Florentino Pérez avanza un 3,5% impulsada por un aumento considerable en la negociación de las opciones sobre sus acciones.

Optimismo del sector de los centros de datos

El sector de la inteligencia artificial mantiene un ritmo de expansión extraordinario, lo que está impulsando la demanda a lo largo de toda la cadena de desarrollo e implementación de esta tecnología. En este contexto, ACS se ve favorecida por su sólida apuesta por los centros de datos, con presencia en Europa, Asia-Pacífico, Estados Unidos y Latinoamérica.

El anuncio de Micron, que elevó sus previsiones para el cuarto trimestre de 2025 y confirmó la aceleración de la demanda en centros de datos, ha tenido un impacto positivo en ACS, que sigue ampliando su cartera de proyectos en este tipo de infraestructuras.

Del mismo modo, el anuncio de la inversión de ASML de 1.300 millones en Mistral favorece las expectativas sobre el sector de la inteligencia artificial y del aumento de la demanda de los centros de datos tanto en Europa como en el resto del mundo favorecen las expectativas sobre el sector y el desempeño futuro de ACS.

Las acciones de ACS

En el acumulado del año las acciones de ACS avanzan un 40% y se sitúan en un canal alcista que favorece su crecimiento.

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.