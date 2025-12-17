¿Por qué las acciones de ACS bajan un 2,4%?

La caída del 2,4% en las acciones de ACS la sitúa en la parte baja del Ibex 35 en la sesión de hoy. Este movimiento encaja con una toma de beneficios saludable tras un fuerte año alcista que culmina con una amplia expansión en el segmento de centros de datos junto al anuncio de la extensión de sus contratos en la mina Iron Bridge (Australia).

Con las bajadas de hoy, las acciones de ACS cotizan un 3,5% por debajo de sus máximos de 52 semanas (los 87€ por acción). Las acciones de la constructora española se revalorizan un 72% durante 2025. Por su parte, el Ibex 35 cotiza muy cerca de los 17.000 puntos tras apuntarse un 0,2% de subida intradía.

ACS extiende sus contratos en Australia

Thiess, filial de ACS, ha comunicado una ampliación de contrato de minería y gestión de activos en la mina de magnetita Iron Bridge (Pilbara, Australia), por dos años adicionales con opción a otros dos, reforzando una relación operativa que mantiene desde 2022. La nota destaca el aumento de servicios, la movilización adicional de flota y personal, y el encaje estratégico en la diversificación de Thiess hacia minerales ligados a transición energética, lo que es, en términos fundamentales, un catalizador positivo para el perímetro minero de ACS.

Cotización de las acciones de ACS

La narrativa de mercado sobre ACS sigue muy apoyada en el potencial de centros de datos y grandes infraestructuras, lo que ha elevado mucho las expectativas y, por tanto, la sensibilidad a correcciones técnicas o anuncios que no cumplan las expectativas.

Fuente : Plataforma de XTB

