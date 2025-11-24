Las acciones de ACS repuntan un 4%

Las acciones de ACS suben un 4% impulsadas por el buen comportamiento de su filial alemana Hochtief y la percepción positiva sobre la estrategia internacional y la diversificación sectorial del grupo.

El movimiento positivo se apoya en la revisión al alza de expectativas de ACS por parte del mercado, que valora su exposición a sectores en crecimiento como infraestructuras críticas, defensa y centros de datos, así como su capacidad para ganar grandes contratos a nivel internacional, especialmente en EE. UU. El grupo ha mostrado resultados sólidos en 2025, con incrementos en el beneficio neto y una dinámica favorable en su cartera de pedidos, lo que refuerza la confianza de los inversores en la sostenibilidad del crecimiento.

Cotización de ACS

Las acciones de ACS lideran la sesión de hoy dentro del Ibex 35 con un aumento del 4%.

Fuente : Plataforma de XTB

La fuerte corrección del 8,3% del pasado viernes vino provocada por las dudas respecto a los centros de datos y su inclusión en el segmento de semiconductores. Tras sobreponerse a la presión bajista, el rebote de hoy recupera la línea de los resultados corporativas favorables. ACS mantiene una revalorización acumulada del 52% durante el 2025, logrando atraer nuevo interés inversor. El impulso de ACS también responde al contexto favorable de tipos de interés a la baja y el aumento de la inversión institucional en el sector de infraestructuras.

