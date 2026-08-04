Las acciones de ACS repuntan y Florentino Pérez aumenta su peso en el accionariado

Señal de confianza: El movimiento respalda la mejora de previsiones del grupo y su expansión en centros de datos para IA.

Cuentas al alza: La compra coincide con un beneficio de 510 millones en el semestre (+13,3%), impulsado por la filial Turner.

Las acciones de ACS suben hoy algo más de un 1% y aunque el repunte es moderado, tenemos un movimiento corporativo en la compañía. Florentino Pérez, principal accionista y presidente de la compañía, ha aumentado su porcentaje de propiedad.

Florentino Pérez aumenta su participación en ACS

El presidente del grupo de infraestructuras ACS, Florentino Pérez, ha vuelto a incrementar su peso en la compañía hasta situarlo en el 14,896% del capital social, según consta en las notificaciones remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación supone elevar su posición previa del 14,752%.

Este movimiento representa su segundo incremento de participación en menos de dos meses y amplía la distancia respecto al resto de accionistas de referencia de la firma, situándose por delante de CriteriaCaixa, que ostenta el 10,648%, y de la gestora estadounidense BlackRock, que controla un 4,641% del capital.

El refuerzo del control accionarial coincide con un momento de notable fortaleza operativa para la multinacional. ACS presentó recientemente sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio, alcanzando un beneficio neto atribuido de 510 millones de euros, un 13,3% más que en el mismo periodo del año anterior. El impulso de su filial estadounidense Turner y la tracción en la construcción de infraestructuras para inteligencia artificial y centros de datos han llevado al grupo a revisar al alza sus estimaciones para todo el año. La nueva adquisición de títulos por parte de su presidente lanza una señal inequívoca de confianza en la estrategia de expansión internacional del grupo.

Las acciones de ACS suben un 30,8% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de ACS?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ACS para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.