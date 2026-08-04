Resultados de Palantir: altas expectativas y alzas aún mayores

La controvertida empresa tecnológica estadounidense publicó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026. Como puede observarse en la cotización posterior al cierre, los inversionistas están extremadamente satisfechos con la publicación, y las acciones suben alrededor de un 15% antes de la apertura.

El sentimiento hacia la empresa antes de la publicación era bastante frío. Desde el máximo del año pasado, la acción había caído alrededor de un 40%.

Análisis técnico de Palantir (D1)

El precio registró un fuerte rebote desde el nivel de Fibonacci del 161,8%, que actualmente marca un mínimo local. La corrección más reciente también rompió la línea de tendencia bajista. Si la empresa mantiene el ritmo observado en las operaciones previas a la apertura, la acción debería abrir por encima de la EMA200. Una señal alcista adicional es el volumen, que también indica un debilitamiento de la presión vendedora debido a su descenso. Fuente: xStation5

El sentimiento tampoco se vio favorecido por los propios líderes de la empresa, como Alex Karp y Peter Thiel. La dirección vendió bloques significativos de acciones antes de la publicación de resultados, lo que muchos analistas consideraron una seria señal de advertencia. En el caso de Palantir, esta señal tiene una calidad inusualmente baja, porque los miembros de la empresa con acceso a información privilegiada lo hacen con bastante regularidad.

Este sentimiento moderado, por no decir pesimista, no impidió que el mercado esperara un crecimiento sustancial de Palantir. La empresa volvió a demostrar que la etiqueta de «hipercrecimiento» no se popularizó en relación con ella sin motivo. Las expectativas fueron superadas de manera contundente.

Ingresos:

Esperado: US$1.820 millones (+82% interanual)

Real: US$1.940 millones (+94% interanual)

BPA:

Esperado: US$0,34 (+213%)

Real: US$0,41 (+256%)

Esto implica un margen operativo ajustado de alrededor del 62% y un margen bruto GAAP del 84,7%.

Estos resultados muestran por qué Palantir se encuentra, en la práctica, en una categoría propia. Sin embargo, los ingresos y los beneficios no constituyen toda la historia de inversión, sino solo el comienzo.

Calidad de los resultados

Algunos analistas señalan que las cifras de beneficios de Palantir están infladas. La diferencia entre los resultados ajustados y los reportados se debe principalmente a la inversión de Palantir en SpaceX y a la remuneración basada en acciones.

La remuneración basada en acciones aumentó un 66% interanual, lo que significa que su proporción sobre los ingresos en realidad disminuyó.

Excluyendo la contribución de SpaceX al BPA, el BPA ajustado sería de alrededor de US$0,39, lo que seguiría implicando un crecimiento superior al 200% y una cifra todavía considerablemente superior al consenso del mercado.

Detalles y modelo de negocio

Para evaluar la calidad de un negocio que crece tan rápidamente como Palantir, es necesario examinar los informes de la empresa mucho más de cerca de lo que suele hacerse con otras compañías tecnológicas.

Comenzando por los costos, el aumento durante los primeros seis meses del año fue de poco más del 20%. Esto significa que el apalancamiento operativo sigue siendo enorme y que superar las expectativas del mercado eleva el valor terminal de la empresa.

Otra señal de fuerte crecimiento, y uno de los «puntos débiles» señalados, por ejemplo, por Michael Burry, está relacionada con las cuentas por cobrar. Las RPO aumentaron en el primer semestre de 2026 más de un 260% frente al mismo periodo del año anterior.

Esto sugiere que la demanda de los servicios de la empresa está todavía más insatisfecha de lo que la dirección había indicado anteriormente.

Sin embargo, el crecimiento de las RPO no significa que exista una falta de conversión de los pedidos en ingresos.

Una métrica clave del SaaS, la "retención en dólares", aumentó hasta un nivel casi sin precedentes del 157% (+700 puntos básicos).

Los ingresos procedentes de los clientes existentes aumentaron un 85%, y la participación de los 20 principales clientes sobre los ingresos disminuyó del 43% al 40%.

El TCV aumentó un 49%, mientras que el TCV ajustado por duración aumentó un 129%.

El segundo mayor respaldo para las valoraciones fue el aumento de los contratos comerciales en Estados Unidos, que crecieron un 153% interanual. Esto significa que:

Palantir está reduciendo su dependencia de contratos gubernamentales relativamente impredecibles y poco transparentes, y de Europa, que está priorizando cada vez más la "independencia digital".

Más importante aún, los productos de Palantir ya no son meramente soluciones experimentales, costosas o de nicho para los actores más grandes e importantes. Con estos resultados, Palantir está indicando que su producto ya es comercial.

El mercado de servicios gubernamentales es amplio e importante, pero queda eclipsado frente a la escala potencial de expansión en el mercado civil.

Previsiones

La atención no se centró tanto en el muy controvertido director ejecutivo de la empresa, sino en las previsiones que presentó.

Una demostración de fortaleza fue la revisión al alza de las expectativas para el tercer trimestre y para el cierre del año.

En el tercer trimestre, la empresa espera que los ingresos superen los US$2.160 millones y que el resultado operativo supere los US$1.290 millones.

Para el cierre del año, se espera que la empresa alcance más de US$8.150 millones en ingresos, de los cuales US$3.420 millones procederían del segmento comercial estadounidense.

Se espera que el flujo de caja libre se sitúe entre US$4.500 millones y US$4.700 millones, lo que implicaría un crecimiento ligeramente superior al 100% interanual y alrededor de US$200 millones por encima de la previsión mediana de los analistas.

Perspectivas

Al final de cada trimestre, el director ejecutivo publica una carta dirigida a los accionistas. Aunque la comunicación de Alex Karp puede ser algo caótica en ocasiones, la publicación más reciente sugiere que el principal obstáculo para el desarrollo de la tecnología y del sector de la IA es el modelo de negocio adoptado por OpenAI y Anthropic. En su opinión, la mayor limitación es el intento de «encerrar» a los usuarios en un único modelo LLM sobre el que no tienen control. Palantir aborda este problema ampliando sus integraciones para que los clientes puedan utilizar el modelo que quieran, cuando quieran y para lo que quieran.

Esta es una cuestión importante para la tesis de negocio de Palantir. Los propios representantes de la empresa, y de manera bastante abierta, señalan que el modelo de negocio de OpenAI y Anthropic parece estar cada vez más cerca de alcanzar un límite. Palantir ofrece actualmente un valor añadido extraordinario a sus clientes y accionistas, pero no presenta un programa cualitativo para independizarse de los productos de los laboratorios de IA.

Un crecimiento tan espectacular como el de Palantir es un arma de doble filo. Por ejemplo, la previsión mediana actual del flujo de caja libre indica que la empresa podría generar US$20.000 millones en flujo de caja libre y hasta US$50.000 millones en ingresos entre 2030 y 2031. Esto todavía no se encuentra al nivel de Microsoft o Nvidia, pero ya supera lo que Meta generaba antes de comenzar a invertir en IA.

Actualmente, la empresa cotiza con múltiplos de valoración extremadamente elevados: alrededor de 140 veces el beneficio, 62 veces las ventas y 186 veces el flujo de caja libre. ¿Significa esto que los inversionistas tendrán que esperar más de 100 años para obtener un retorno sobre su inversión y que la acción es absurdamente cara?

No. Significa que la empresa no tiene margen para cometer errores ni provocar decepciones. De lo contrario, su valoración podría sufrir caídas desproporcionadas. Esto se deriva de la relación entre el apalancamiento operativo y el valor terminal de la empresa.

Cualquier decepción en la tasa de crecimiento crea un «vacío» en la valoración proyectada de la empresa que, debido al elevado múltiplo, se reduce con el tiempo.

Actualmente, el consenso del mercado espera que el crecimiento de los ingresos se desacelere y se estabilice en torno al 40%-50% en 2027. Algunos modelos de valoración indican que, bajo estos supuestos, la empresa no está cara en un horizonte de entre cinco y diez años y que todavía podría encontrarse relativamente barata o, al menos, correctamente valorada.

Kamil Szczepański

Analista de Mercados Financieros de XTB