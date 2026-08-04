Pfizer ya no depende solo del COVID: la empresa presenta resultados sólidos 💰

Pfizer publicó resultados sólidos correspondientes al segundo trimestre de 2026, que respaldan la idea de que la empresa está reduciendo su dependencia del negocio relacionado con el COVID y generando ingresos crecientes a partir de sus otros productos "principales".

Resultados trimestrales

Ingresos: US$15.030 millones frente al consenso de US$14.410 millones (+3% interanual)

US$15.030 millones frente al consenso de US$14.410 millones (+3% interanual) BPA ajustado: US$0,77 frente a los US$0,68 esperados

US$0,77 frente a los US$0,68 esperados Pérdida neta según GAAP: US$248 millones (BPA: -US$0,04), frente a un beneficio de US$2.910 millones un año antes. La diferencia se debe principalmente a costos extraordinarios de reestructuración y deterioros de activos intangibles.

US$248 millones (BPA: -US$0,04), frente a un beneficio de US$2.910 millones un año antes. La diferencia se debe principalmente a costos extraordinarios de reestructuración y deterioros de activos intangibles. Eliquis —un anticoagulante comercializado conjuntamente con Bristol Myers Squibb—: US$2.430 millones, +19% interanual, muy por encima de las expectativas —estimadas entre US$2.080 millones y US$2.090 millones—.

—un anticoagulante comercializado conjuntamente con Bristol Myers Squibb—: US$2.430 millones, +19% interanual, muy por encima de las expectativas —estimadas entre US$2.080 millones y US$2.090 millones—. Prevnar —vacunas—: US$1.340 millones, ligeramente por debajo de la estimación de US$1.380 millones.

Ya no se trata solo del COVID

Principal conclusión del informe: los ingresos procedentes de productos no relacionados con el COVID aumentaron en otros US$1.500 millones, lo que permitió a la empresa elevar el límite inferior de su previsión para el conjunto del año. Al mismo tiempo, la compañía redujo su previsión de ingresos para el segmento del COVID —vacuna y Paxlovid— a US$4.000 millones, desde los US$5.000 millones anteriores.

Esto muestra un cambio claro en la estructura de los ingresos: Pfizer está compensando la caída de las ventas relacionadas con el COVID mediante:

Eliquis: aumento de las ventas gracias a mejores precios netos en Estados Unidos —menores descuentos— y a una sólida demanda global.

aumento de las ventas gracias a mejores precios netos en Estados Unidos —menores descuentos— y a una sólida demanda global. Padcev: un medicamento oncológico dirigido que también ayudó a aliviar la presión sobre el segmento del COVID.

un medicamento oncológico dirigido que también ayudó a aliviar la presión sobre el segmento del COVID. Productos adquiridos: los ingresos de este segmento aumentaron un 25% interanual en términos operativos.

Revisión de las previsiones

Ingresos anuales: ahora entre US$60.500 millones y US$62.500 millones —anteriormente entre US$59.500 millones y US$62.500 millones—. Se elevó el límite inferior.

BPA ajustado: sin cambios, entre US$2,80 y US$3,00. Esta previsión tiene en cuenta el impacto de US$650 millones relacionado con el acuerdo de licencia con la empresa china Innovent Biologics, valorado en hasta US$10.500 millones.

Este rango implica que las ventas se mantendrán prácticamente estables o caerán ligeramente frente a los US$62.600 millones registrados en 2025.

Reducción de costos: una nueva fase

Pfizer anunció una ampliación de su programa de reducción de costos:

Nuevo objetivo: un total de US$6.700 millones en ahorros netos, lo que representa un aumento frente a los niveles anteriores.

Se lograrán otros US$2.500 millones en ahorros entre 2027 y 2029.

El enfoque estará en las mejoras de la cartera de productos, los cambios en la estructura de la red operativa y una mayor eficiencia operacional.

La primera fase del programa —US$1.500 millones— avanza según lo previsto y debería completarse a finales de 2027.

Perspectivas: el área de crecimiento es la obesidad

El director ejecutivo, Albert Bourla, destacó que"los productos lanzados y adquiridos tuvieron un buen desempeño" y que el programa contra la obesidad "avanza con un impulso significativo". Esto se refiere a la adquisición de Metzer por US$10.000 millones. Pfizer espera que esta operación le permita establecer una posición sólida en el mercado de rápido crecimiento de los medicamentos contra la obesidad —el segmento GLP-1—.

Los inversionistas esperan los datos de los ensayos que combinan una inyección de GLP-1 con un compuesto de amilina. Esto podría convertirse en un catalizador clave para el precio de las acciones durante los próximos trimestres.

El mercado reaccionó con bastante calma a los resultados. Las acciones cotizaron sin cambios significativos antes de la apertura, lo que sugiere que los sólidos resultados ya habían sido parcialmente incorporados en el precio y que los inversionistas esperan más pruebas de largo plazo sobre la transformación del negocio más allá de la pandemia de COVID-19.

Desde la ola del COVID, las acciones de Pfizer han permanecido en una profunda tendencia bajista, limitadas por las medias móviles exponenciales. Fuente: xStation