lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

Las acciones de ACS suben un 2%

16:46 8 de septiembre de 2025

Las acciones de ACS (ACS.ES) están subiendo un 2% en la sesión de hoy y se ubican cerca de la parte alta de la tabla. Aunque hoy no hay grandes noticias, los inversores están poniendo el foco en los planes que tiene el gobierno chileno para renovar sus infraestructuras. 

ACS

 

ACS optará a contratos en Chile

ACS es un actor mundial de la construcción y es una de las mejores empresas del sector. Por ello, ACS podría verse beneficiada de los planes de renovar la infraestructura que tienen desde el gobierno chileno. Sin ir más lejos, recientemente hay dos grandes licitaciones en marcha que suman unos 530 millones de dólares, aunque a la primera licitación acuden Sacyr y Ferrovial. ACS hace lo propio en el contrato ferroviario a través del grupo Dragados, aunque se enfrentarán a la competencia china. En este caso hablamos de unos 220 millones de dólares. 

Recordemos que ACS tiene una importante presencia en Norteamérica, pero en Sudamérica tiene una exposición muy reducida y en su cuenta de resultados recoge "resto del mundo" representa menos del 1% de sus ingresos. 

 

Las acciones de ACS suben un 35% en este 2025. 

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n de las acciones de ACS
 
Fuente: Plataforma de XTB
 

 

¿Cómo comprar acciones de ACS?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ACS (ACS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

 

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.

Compartir:
Volver

Noticias de Mercado

09.09.2025
20:39

Wall Street y el dólar avanzan pese a informe laboral débil en EE. UU.

Wall Street opera al alza con la mirada en la Fed Los futuros de índices estadounidenses registran ganancias este martes, a pesar de que la Oficina...

 20:24

Las acciones de Apple caen un 0,5% 📉

El gigante tecnológico estadounidense Apple (Apple Inc.) presentó una gama de actualizaciones de productos, incluido el iPhone 17, los nuevos...

 20:01

El petróleo y el gas registran una ligera caída tras el informe STEO

La edición de septiembre del informe STEO (Short-Term Energy Outlook) destaca una caída en los precios del petróleo, un aumento de...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app