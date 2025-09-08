Las acciones de ACS suben un 2%

Las acciones de ACS (ACS.ES) están subiendo un 2% en la sesión de hoy y se ubican cerca de la parte alta de la tabla. Aunque hoy no hay grandes noticias, los inversores están poniendo el foco en los planes que tiene el gobierno chileno para renovar sus infraestructuras.

ACS optará a contratos en Chile

ACS es un actor mundial de la construcción y es una de las mejores empresas del sector. Por ello, ACS podría verse beneficiada de los planes de renovar la infraestructura que tienen desde el gobierno chileno. Sin ir más lejos, recientemente hay dos grandes licitaciones en marcha que suman unos 530 millones de dólares, aunque a la primera licitación acuden Sacyr y Ferrovial. ACS hace lo propio en el contrato ferroviario a través del grupo Dragados, aunque se enfrentarán a la competencia china. En este caso hablamos de unos 220 millones de dólares.

Recordemos que ACS tiene una importante presencia en Norteamérica, pero en Sudamérica tiene una exposición muy reducida y en su cuenta de resultados recoge "resto del mundo" representa menos del 1% de sus ingresos.

Las acciones de ACS suben un 35% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

