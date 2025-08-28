ACS (ACS.ES), a través de su filial australiana Cimic, está avanzando en la venta de la división de transporte de UGL, valorada en unos 1.000 millones de dólares australianos (560 millones de euros). Sin embargo, sus acciones no están reaccionando a esta noticia.

ACS podría vender una de sus divisiones en Australia

La operación está asesorada por Macquarie Capital y ha despertado el interés de Service Stream, además de otros posibles compradores como Ventia y el fondo Pacific Equity Partners.

UGL es uno de los grandes actores del transporte ferroviario en Australia, con ingresos anuales de 1.500 millones de dólares australianos (853 millones de euros) y beneficios de más de 100 millones (57 millones de euros). Sin embargo, la desinversión forma parte de la estrategia de rotación de activos de ACS para reducir deuda e invertir en nuevos proyectos, además de cubrir posibles contingencias de Cimic en el país. Esta estrategia es típica dentro del sector y otras compañías españolas como ferrovial o Acciona también suelen seguirla. En cualquier caso, Australia sigue siendo el segundo país más importante para ACS, con alrededor del 18% de los ingresos.

Aunque todavía no hay nada confirmado, parece que Service Stream es una de las favoritas por su posición de caja neta y su estrategia de adquisiciones.

Las acciones de ACS suben un 30% en este 2025.

