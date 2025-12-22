Nueva jornada alcista para las acciones de Repsol, que vuelven a verse impulsadas por el bloqueo de los petróleros venezolanos por parte de Estados Unidos. Este escenario, que llevó al precio del petróleo a rebotar desde mínimos, ha añadido una nueva prima de riesgo alcista al crudo que, si se prolonga, podría sostener o empujar al alza el precio del petróleo en las próximas semanas. Las consecuencias del bloqueo dependerán de su duración y de la reaccion del resto de productores de crudo, especialmente de al OPEP+ y de Estados Unidos, aunque, por el momento, estamos viendo un nuevo repunte del precio del petróleo en este inicio de semana. ¿Qué supone este bloqueo para las acciones de Repsol y otras empresas del sector?

El precio del petróleo vuelve a dispararse

En concreto, los barriles de petróleo Brent y de WTI suben un 1,5% intradía, un incremento que se añade al de las últimas jornadas, acumulando un 3% desde el pasado miércoles 17 de diciembre. Previamente, el petróleo cotizaba en mínimos de los últimos 5 años, tras una severa corrección motivada por el miedo a la sobreoferta en 2026. Aun así, el mercado podría compensar el recorte venezolano con inventarios elevados y otros focos de sobreoferta, por lo que, de momento, el movimiento de precios es sostenido pero moderado, y está dominado más por prima geopolítica que por escasez física inmediata.

En este escenario, cabe recordar que Venezuela exporta entre 0,7 y 1 millón de barriles de petróleo diarios. La interceptación de buques ya está reduciendo de forma significativa sus salidas de crudo, lo que recorta oferta en el Atlántico. El bloqueo se centra en petroleros sancionados, pero el riesgo de incautación está provocando que muchos buques eviten Venezuela, generando de facto un embargo parcial y retrasos logísticos.

Escenario si el bloqueo se prolonga

Si el bloqueo se mantiene durante meses y se pierden de forma sostenida cerca de 1 millón de barriles de crudo pesado venezolano, el precio del barril subiría varios dólares, incrementando también el precio final de las refinerías del Golfo y Europa. China, como gran gran comprador del crudo venezolano, tendría que competir por barriles alternativos de Oriente Medio o Rusia, endureciendo el mercado spot y ampliando la prima de riesgo geopolítico. A esto se suma que el régimen de Irán también se encuentra bajo sanciones, lejos de llegar a un acuerdo para eliminarlas. Por su parte, Rusia también tiene que recurrir continuamente a "buques petroleros fantasma" para evitar las sanciones, por lo que podríamos asistir a un estrangulamiento parcial del comercio mundial de crudo en el corto plazo.

La contraparte la encontramos en la capacidad ociosa de algunos miembros de la OPEP+, que con su exceso de producción podrían amortiguar el shock alcista. La respuesta de una mayor oferta por parte de los países de la OPEP o incluso de Estados Unidos pueden ser el vector que frene este rally de fin de año en el petróleo. La preocupación a largo plazo sigue siendo un riesgo de sobreoferta global en 2026 y cierta desaceleración de la demanda, especialmente si el consumo de China y Europa disminuye.

¿Cómo afecta el bloqueo a las acciones de Repsol?

En el corto plazo, el escenario es favorable para integradas del sector como Repsol, por mejora de márgenes upstream y mayor generación de caja, aunque con elevada volatilidad ligada a titulares sobre Venezuela y decisiones de OPEP+. Una eventual relajación del bloqueo, un acuerdo político o una respuesta de la OPEP+ con más producción podrían revertir parcialmente el efecto alcista sobre el petróleo y sobre las petroleras que cotizan en bolsa.

Las acciones de Repsol suben un 1,15% en estos momentos, mientras que durante 2025 acumulan una revalorización del 32%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Como comprar acciones de Repsol?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Repsol (REP1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.