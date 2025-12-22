El Ministerio de Defensa ha dado luz verde a uno de los mayores contratos de artillería de las últimas décadas, al encomendar a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) el desarrollo y suministro de una nueva generación de obuses para las Fuerzas Armadas, por un importe total de 7.240 millones de euros. El acuerdo se articula como un programa a largo plazo para renovar en profundidad las capacidades de fuego artillero del Ejército, sustituyendo sistemas anticuados y ampliando el número de piezas disponibles. El montante, de 7.240 millones, sitúa este plan entre los grandes proyectos de modernización militar de la actual legislatura, con un fuerte impacto sobre la industria de defensa nacional. A pesar del acuerdo, las acciones de Indra se posicionan hoy en la zona bajista del Ibex 35.

Papel de Indra y EM&E

Indra actuará como contratista principal y pilar tecnológico del programa, asumiendo tareas de integración de sistemas, electrónica, comunicaciones y soluciones de mando y control vinculadas a los nuevos obuses. EM&E, especializada en sistemas de armas y plataformas, se encargará previsiblemente del diseño y fabricación de las piezas artilleras y de parte de los sistemas de puntería, automatización y protección asociados.

El contrato impulsará la carga de trabajo en plantas y centros tecnológicos vinculados a Indra y EM&E, con efectos arrastre sobre una cadena de suministro formada por decenas de pymes de defensa y alta tecnología. Además de la fabricación, el programa contempla líneas de mantenimiento, actualización y soporte logístico durante años, asegurando ingresos recurrentes y favoreciendo el desarrollo de soluciones exportables a otros países.

La adquisición permitirá dotar al Ejército de Tierra de obuses más precisos, con mayor alcance, mejor capacidad de movilidad y una integración plena en los esquemas de guerra en red y apoyo de fuego conjunto. Estos sistemas reforzarán la capacidad de disuasión y la interoperabilidad con aliados en misiones internacionales, alineando el arsenal español con los estándares de los ejércitos de la OTAN.

Cotización de las acciones de Indra

Las acciones de Indra bajan un 0,5% en estos momentos, recuperándose de la caída del 2,15% en los primeros minutos de la sesión. Aun así, en el acumulado del año, no obstante, las acciones de Indra mantienen una revalorización del 172%.

