El Dax 40 reduce la volatilidad durante la sesión

Los índices europeos cotizan con tono ligeramente bajista. El Dax 40 cotiza plano con respecto a la apertura mientras que el FTSE 100 británico cae un 0,4%. Por su parte, el Cac 40 retrocede 3 décimas.

La atención del mercado se está centrando lentamente en las expectativas sobre el contexto económico que acompañará a los mercados bursátiles el próximo año. Desde una perspectiva de mercado, tres áreas parecen cruciales para 2026: las valoraciones, el estado real de la economía frente a las expectativas de beneficios, y la sostenibilidad de la narrativa de la IA y la rotación sectorial.

En cuanto a las expectativas de beneficios a nivel corporativo, la Unión Europea cuenta con previsiones para 2026 y 2027 que apuntan a un crecimiento del beneficio por acción.

El mercado ve la mayor amenaza en las empresas tecnológicas, en particular aquellas centradas en la IA. El creciente interés en protegerse contra la quiebra de empresas como Oracle ha provocado una importante rotación de capital del sector tecnológico a otros sectores de la economía en las últimas semanas.

Fuente: Bloomberg Financial LP

En los últimos tres meses se ha brindado un mayor apoyo a las compañías de biotecnología y a los bancos.

Fuente: Bloomberg Financial Lp

Cotización del Dax 40

El Dax 40 se estabiliza en torno a los 24.300 puntos. Este escenario no altera el hecho de que el reciente impulso alcista, que logró llevar al índice por encima de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la media móvil exponencial de 100 días (curva morada), es, desde una perspectiva técnica, un indicio de una tendencia alcista a corto plazo en el instrumento. A medio plazo hay que destacar que el selectivo alemán se ha movido en un canal de consolidación relativamente estrecho en los últimos 6 meses, por lo que los máximos locales establecidos en esta zona son los próximos puntos de resistencia importantes

¿Cómo invertir en el Dax 40?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



