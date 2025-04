Las acciones de Alphabet apuntan a una apertura al alza

Las acciones de Alphabet (GOOGL.US), que en la sesión posterior a la sesión bursátil de ayer mostraron un crecimiento del 4%, mantienen las subidas y apuntan a una nueva jornada alza. Las acciones de la compañía matriz de Google están experimentando un fuerte impulso después de batir las expectativas del mercado con sus resultados para el primer trimestre de 2025, que mostraron un sólido crecimiento de ingresos en segmentos clave y un resultado operativo notablemente mejor de lo esperado, especialmente en el crucial segmento de la nube. Como resultado, las acciones de Alphabet están subiendo cerca de un 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, mientras que su acción cotizada en el Dax 40 alemán está subiendo un 7%.

Las acciones de Alphabet se disparan tras sorprender al mercado En concreto, Alphabet reportó unos ingresos de 90.234 millones de dólares para el primer trimestre del año, una cifra que representa un aumento interanual del 12% y que superó ampliamente las expectativas del consenso, que apuntaban a una facturación de 89.1000 millones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Detrás de estos buenos resultados se encuentra el sólido desempeño que han experimentado los principales segmentos de la compañía. Así, la división de Google Search, su herramienta de búsqueda, vio crecer sus ingresos un 10%, hasta los 50.700 millones, mientras que el segmento de publicidad se disparó un 8%, hasta los 66.890 millones de dólares. Este crecimiento en el segmento de publicidad pone de manifiesto la sólida posición financiera del área de negocio más importante de Alphabet y resultan particularmente notables dada la preocupación del mercado sobre la capacidad de Google para mantener su dominio en este segmento. Por su parte, la división de Google Cloud generó unos ingresos de 12.260 millones de dólares, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior. En términos de ingresos operativos, Alphabet generó 30.610 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 20%. Además, elevó su margen operativo hasta el 33,92%, lo que implica un incremento de 2,29 puntos porcentuales. La compañía reportó ganancias ajustadas por acción de 2,81 dólares por título, una cifra que supera en un 40% las estimaciones del mercado y que muestra un incremento interanual de casi el 50%. A raíz de todas esas cifras, Alphabet disparó su beneficio neto un 46% a nivel interanual, alcanzando la impresionante cifra de 34.540 millones y firmando el resultado trimestral más alto de su historia. Datos financieros seleccionados de Alphabet del primer trimestre de 2025 (en miles de millones de dólares, excepto ganancias por acción). Fuente: Alphabet, XTB Research Desglose de ingresos por segmento (en miles de millones de dólares). Fuente: Alphabet, XTB Research Los inversores aplauden los resultados de Alphabet Lo que realmente impresionó a los inversores fueron los sólidos resultados operativos de Alphabet. Una gestión eficaz de costes en un entorno complejo es crucial para la continua monetización de los segmentos de negocio de rápido crecimiento de la compañía. En este escenario, cabe destacar que Google Cloud registró un beneficio operativo de 2.180 millones de dólares, superando las expectativas del mercado en un 12 % y batiendo ampliamente los datos del primer trimestre de 2024, con una subida del 142%. Además, y en contraposición con las expectativas del mercado, esta cifra superó el resultado del cuarto trimestre de 2024, lo que supone el mayor beneficio operativo en el segmento de la nube en la historia de la compañía y señala una mejora continua del margen operativo de Alphabet. Resultados Operativos por segmento (en miles de millones de dólares). Fuente: Alphabet, XTB Research Fuente: xStation5 Tras la publicación de resultados, las acciones de Alphabet se dispararon en las operaciones fuera de horario de la sesión bursátil estadounidense. Aun así, y pese a los buenos datos presentados, las acciones de Alphabet suman una caída de más del 15% en el acumulado del año. Las acciones de Alphabet subieron más de un 4% en las operaciones fuera de horario. Fuente: xStation

