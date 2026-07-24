El mercado reaccionó vendiendo acciones de Alphabet (GOOGL.US) a pesar de los resultados trimestrales excepcionalmente sólidos de la compañía. Los inversores siguen preocupados por el rápido aumento del gasto de capital y por la posibilidad de que Alphabet entre en una fase de flujo de caja libre negativo mientras acelera la expansión de su infraestructura de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la compañía continúa sorprendiendo positivamente con el rendimiento de su negocio de cloud, y la IA podría convertirse finalmente en uno de los mayores motores de crecimiento de todo el grupo.

Google Cloud se consolida como uno de los pilares de crecimiento más importantes de Alphabet

En apenas unos años, Google Cloud ha pasado de ser un negocio deficitario a convertirse en uno de los principales motores de crecimiento de Alphabet. Durante el último trimestre, los ingresos aumentaron un 82 % interanual, hasta situarse cerca de los 25.000 millones de dólares, mientras que el margen operativo se amplió hasta casi el 36 %. Esta combinación de un crecimiento excepcional de los ingresos y una mejora de la rentabilidad es poco habitual entre las grandes compañías tecnológicas, donde una expansión rápida suele producirse a costa de los márgenes.

Google Cloud solo alcanzó la rentabilidad a comienzos de 2023, pero desde entonces su impulso se ha acelerado significativamente. El crecimiento de los ingresos pasó del 28 % al 48 %, después al 63 %, y ahora alcanza el 82 %. Según Alphabet, este crecimiento está impulsado por la demanda de infraestructura de inteligencia artificial, plataformas de desarrollo de IA, así como por servicios cloud tradicionales como bases de datos, almacenamiento y ciberseguridad. Durante el último trimestre, Google Cloud generó casi la mitad del crecimiento adicional de ingresos de Alphabet y cerca de dos tercios del aumento del beneficio operativo adicional, demostrando que se ha convertido en un motor central de beneficios y no simplemente en un complemento del negocio publicitario de Google.

La demanda récord de IA podría impulsar el crecimiento de Google Cloud durante años

Otro argumento sólido a favor de la continuidad de esta expansión es la cartera récord de pedidos pendientes de Google Cloud. Al cierre del trimestre, las obligaciones de rendimiento pendientes alcanzaron aproximadamente los 514.000 millones de dólares, aumentando en otros 52.000 millones respecto al trimestre anterior. Parte de estos compromisos incluye ahora ventas directas de los procesadores TPU propios de Google, utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial, lo que pone de relieve la creciente capacidad de la compañía para monetizar su propia infraestructura de hardware.

Al mismo tiempo, Alphabet está acelerando deliberadamente sus inversiones de capital para aprovechar el aumento de la demanda de servicios de IA. El gasto trimestral de capital prácticamente se duplicó hasta alrededor de 45.000 millones de dólares, lo que llevó temporalmente el flujo de caja libre a terreno negativo. La dirección está aceptando de forma intencionada una presión a corto plazo sobre la generación de caja a cambio de construir una infraestructura que se espera que genere ingresos y beneficios significativamente mayores en los próximos años.

Si la demanda actual de inteligencia artificial continúa siendo sólida, Google Cloud podría convertirse en uno de los negocios más rentables de Alphabet y justificar finalmente el actual nivel récord de inversión.

Ingresos, beneficio neto, margen neto y margen de flujo de caja libre: ¿qué dicen los resultados de Alphabet?

Alphabet aumentó sus ingresos trimestrales hasta aproximadamente 119.800 millones de dólares, manteniendo un sólido impulso en sus negocios principales. Sin embargo, el beneficio neto se elevó hasta alrededor de 112.200 millones de dólares, una cifra que no refleja únicamente el rendimiento operativo de la compañía. Este beneficio extraordinariamente elevado estuvo impulsado en gran medida por una ganancia puntual derivada de la revalorización de valores negociables. Como consecuencia, el margen neto registrado del 93,7 % está temporalmente inflado y no debe interpretarse como un nivel de rentabilidad sostenible. Los inversores deberían centrarse más bien en los ingresos publicitarios, el desempeño de Google Cloud y los márgenes operativos al evaluar la calidad de los resultados.

Mientras tanto, el margen de flujo de caja libre descendió hasta el -4,9 %, reflejando la presión generada por unos gastos de capital récord. Alphabet continúa destinando cantidades crecientes de capital a centros de datos, servidores e infraestructura de inteligencia artificial. Por tanto, un flujo de caja libre negativo no implica necesariamente un deterioro del negocio subyacente, sino que pone de manifiesto el creciente coste de competir en la carrera de la inteligencia artificial.

La cuestión clave es si estas inversiones se traducirán con el tiempo en un crecimiento sostenible de los ingresos y en una mayor productividad. Por ello, los inversores deben diferenciar entre las ganancias financieras extraordinarias y puntuales y la rentabilidad operativa recurrente de la compañía.

Fuente: XTB Research Team

Efectivo, activos corrientes, ROE y ROA

Alphabet dispone de aproximadamente 242.500 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo. Los activos corrientes totales han aumentado hasta alrededor de 343.500 millones de dólares, proporcionando a la compañía una flexibilidad financiera excepcional. Esta importante liquidez permite a Alphabet financiar sus enormes inversiones en inteligencia artificial sin depender en gran medida de la financiación mediante deuda.

El retorno sobre el capital (ROE) aumentó hasta el 80,2 %, mientras que el retorno sobre los activos (ROA) se situó en el 55,2 %. Sin embargo, ambos indicadores se vieron impulsados de forma significativa por la misma ganancia extraordinaria procedente de la revalorización de valores negociables y, por tanto, no deben interpretarse como niveles sostenibles de rentabilidad.

Incluso ajustando este efecto puntual, la eficiencia del capital subyacente de Alphabet sigue siendo muy elevada gracias a su posición dominante en la publicidad digital y a la rápida expansión de Google Cloud. Su sólido balance reduce considerablemente los riesgos financieros asociados al gasto récord de capital relacionado con la inteligencia artificial, al tiempo que mantiene flexibilidad para recompras de acciones, adquisiciones e inversiones futuras.

Desde una perspectiva fundamental, la liquidez de Alphabet continúa siendo una de sus mayores ventajas competitivas, aunque los inversores deberían ajustar los indicadores ROE y ROA para tener en cuenta el impacto de las ganancias financieras no recurrentes.

Fuente: XTB Research Team

Deuda neta, flujo de caja libre, ratio corriente y deuda sobre fondos propios

Alphabet mantiene aproximadamente 129.700 millones de dólares en caja neta, lo que significa que sus reservas de efectivo superan ampliamente su deuda total. La ratio de deuda sobre fondos propios (Debt-to-Equity), situada en apenas 0,2x, refleja una estructura de capital excepcionalmente conservadora. Por su parte, una ratio corriente de 2,7x indica que los activos corrientes superan con comodidad los pasivos a corto plazo, manteniendo el balance en una posición muy sólida a pesar del nivel récord de inversión.

El aspecto que genera mayor preocupación es el descenso del flujo de caja libre hasta aproximadamente -5.900 millones de dólares, provocado principalmente por el fuerte aumento del gasto en centros de datos, chips de inteligencia artificial e infraestructura informática. Es importante destacar que el flujo de caja libre negativo no se debe a limitaciones de liquidez, ya que Alphabet continúa disponiendo de unas reservas financieras extraordinarias. Por el contrario, refleja la decisión estratégica de la dirección de acelerar las inversiones ante la expectativa de una demanda elevada a largo plazo.

Los inversores prestarán cada vez más atención a si estas inversiones multimillonarias en inteligencia artificial generan rentabilidades adecuadas con el paso del tiempo. Si los servicios de IA y Google Cloud continúan creciendo con éxito, el elevado gasto de capital actual podría acabar convirtiéndose en una de las decisiones estratégicas más rentables de la compañía a largo plazo.

Por ahora, la excepcional fortaleza de la posición de caja de Alphabet proporciona a la empresa una amplia capacidad financiera para ejecutar esta estrategia sin comprometer la solidez de su balance.

Fuente: XTB Research Team

Cotización de las acciones de Alphabet

Las acciones de Alphabet han caído por debajo de la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200) en el gráfico diario, algo que solo ha ocurrido dos veces desde el verano de 2025. En ambas ocasiones anteriores, el valor recuperó la media móvil con relativa rapidez. Un escenario alcista requeriría que las acciones recuperasen el nivel de los 320 dólares y avanzasen gradualmente hacia los 370 dólares.

El negocio subyacente de la compañía continúa mostrando un buen comportamiento, mientras que sus inversiones en inteligencia artificial tienen el potencial de generar importantes retornos a largo plazo. Mientras los inversores mantengan la confianza en que estas inversiones acabarán generando beneficios atractivos, la EMA200 podría seguir atrayendo compradores de largo plazo con una visión fundamental.

Los principales riesgos siguen siendo de carácter macroeconómico, especialmente el aumento de los precios del petróleo y la posibilidad de tipos de interés más elevados tanto en Estados Unidos como en Europa. No obstante, la economía mundial continúa creciendo a un ritmo saludable, proporcionando un importante apoyo al sector tecnológico.