Las acciones de Alphabet se hunden tras su acuerdo con Wiz

Las acciones de Alphabet (GOOGL.US) están bajando un 4% al publicarse que está en conversaciones para comprar la empresa de seguridad en la nube Wiz por un valor de 33 mil millones de dólares, reiniciando las negociaciones que se suspendieron el verano pasado. El mayor acuerdo de Alphabet hasta la fecha fue la adquisición del fabricante de dispositivos Motorola Mobility por 12.500 millones de dólares, que posteriormente vendió. En 2022, además, la compañía pagó 5.400 millones de dólares para adquirir la empresa de ciberseguridad Mandiant y así mejorar su producto Google Cloud. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Alphabet podría adquirir Wiz El acuerdo con Wiz sería, por tanto, la mayor adquisición de Alphabet hasta la fecha y podría ayudar a la compañía a alcanzar a Microsoft y Amazon en el competitivo mercado de la nube. El negocio en la nube de la empresa de búsquedas en internet ha sido rentable en los últimos trimestres tras años de pérdidas, aunque el crecimiento de sus ventas se ha ralentizado en favor de sus principales competidores. Google Cloud tiene una participación de mercado de aproximadamente el 12%, por detrás de Azure de Microsoft que tiene actualmente el 21% de cuota de mercado y del líder de la industria Amazon Web Services que mantiene una cuota de casi el 33% Wiz parece que podría dar su brazo a torcer tras esta oferta después de rechazar la oferta de 23.000 millones de dólares del pasado julio, manteniéndose fiel a su plan de mantenerse independiente y buscar su salida a bolsa en busca de crecer como un nuevo gigante de la ciberseguridad. Además, Wiz se opuso a la compra, en parte, por la preocupación de un proceso de aprobación regulatorio prolongado, con las autoridades de competencia de EEUU y Europa vigilando de cerca el sector tecnológico por su influencia económica y poder de mercado. Sin embargo, podría ganar una aceptación rápida ya que el negocio de nube de Google es el tercero en el mercado detrás de Microsoft y Amazon, lo que puede darle un argumento contra las preocupaciones regulatorias sobre la concentración del mercado en el negocio de la nube. El acuerdo de Wiz sería de momento el movimiento corporativo más destacado del año. En un momento en el que los riesgos por la temida guerra comercial están limitando los movimientos de los inversores, Alphabet podría aprovechar el temor a una posible caída en la economía apostando por una empresa que el año pasado estaba valorada en 12 mil millones de dólares, pero que depende de futuros rondas de financiación. En lo que llevamos de año, las acciones de Alphabet se anotan una caída de más del 15%.



