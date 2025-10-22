Las acciones de Alphabet suben en el premercado tras conocerse que la startup de inteligencia artificial Anthropic se encuentra en negociaciones avanzadas con Google para un posible acuerdo multimillonario de servicios en la nube. En virtud de este acuerdo, Google Cloud proporcionaría una importante capacidad de procesamiento para que Anthropic pueda seguir desarrollando y escalando sus modelos avanzados de IA.

Alphabet reitera su apuesta por la IA

Anthropic, conocida por su asistente de IA llamado Claude, que compite directamente con ChatGPT de OpenAI, ha recibido previamente un importante apoyo financiero de Google. Esta posible colaboración pone de relieve la importancia crucial de la infraestructura en la nube para el desarrollo de tecnologías modernas de IA y demuestra la intención de Alphabet de fortalecer su papel como proveedor de servicios clave para empresas innovadoras en este campo.

Aunque las negociaciones están en curso y no se han confirmado oficialmente, esta alianza podría aportar importantes beneficios financieros a Google Cloud y acelerar el desarrollo de las soluciones de IA que ofrece Anthropic. También indica que Alphabet está invirtiendo activamente en relaciones estratégicas que le ayudarán a competir eficazmente en el creciente mercado de la IA.

Por otro lado, cabe destacar que Alphabet también se enfrenta a una creciente competencia en el sector de la IA. Ayer, el precio de sus acciones cayó un 2,37% después de que OpenAI anunciara ChatGPT Atlas, su nuevo navegador web con inteligencia artificial. Este nuevo navegador ofrece funciones como un asistente de inteligencia artificial para tareas online y una función de memoria que mejora la precisión de las búsquedas, compitiendo directamente con Google Chrome y potencialmente amenazando los ingresos publicitarios de Alphabet.

Fuente: XTB

A pesar de estos desafíos, las acciones de Alphabet han mantenido una sólida tendencia alcista desde principios de año, con un 32% de subida. Se espera que la compañía publique su informe trimestral el 29 de octubre, el cual los inversores esperan con interés para obtener más información sobre las perspectivas de la compañía en el cambiante entorno tecnológico.