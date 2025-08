Las acciones de Amadeus corrigen pese a los buenos resultados

Amadeus ha cerrado los primeros seis meses del año con unas ganancias netas de 727,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 12,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha comunicado la empresa este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si se consideran los resultados ajustados, el beneficio asciende a 738,7 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 8,5%, consolidando su evolución favorable a pesar del entorno macroeconómico y geopolítico desafiante. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los ingresos totales del grupo se incrementaron en un 6,8%, alcanzando los 3.260 millones de euros, gracias al buen desempeño de sus principales áreas de negocio: Soluciones Tecnológicas para la Aviación, Distribución Aérea y Soluciones para Hoteles y otros sectores. Entre enero y junio, el EBITDA se elevó un 6,3%, situándose en 1.276 millones de euros, impulsado por el crecimiento de los ingresos. Este aumento fue parcialmente contrarrestado por el incremento en los costes asociados a los ingresos (un 4%) y en los gastos operativos, incluyendo salarios (un 9,3%). El margen EBITDA se ubicó en el 39,1%, ligeramente por debajo del 39,3% registrado en el mismo periodo de 2024. El beneficio operativo ajustado alcanzó los 938,1 millones de euros, lo que supone un avance del 8,1%, mientras que en términos comparables creció un 7,6%, hasta los 972,7 millones. El flujo de caja libre fue de 468,6 millones de euros, en línea con las previsiones, aunque un 11,6% inferior al del primer semestre del año anterior. A cierre de junio, la deuda financiera neta se situaba en 1.715 millones de euros, equivalente a 0,71 veces el EBITDA de los últimos doce meses, lo que indica una situación financiera estable. Amadeus culmina la recompra de acciones del segundo trimestre Durante este periodo, Amadeus mantuvo su apuesta por el crecimiento, destinando más de 700 millones de euros a investigación y desarrollo (I+D), lo que representa más del 20% de sus ingresos. Además, avanzó en su programa de recompra de acciones, iniciado en marzo de 2025, por un valor total de 1.300 millones de euros. Hasta el 30 de junio, la compañía había adquirido 6.842.352 acciones, por un importe de 480,3 millones de euros. Tras presentar resultado, las acciones de Amadeus retroceden un leve 0,55% intradía hasta los 70,34 euros, mientras que en el acumulado del 2025 suben un 4,3%. Desempeño de Amadeus por segmentos Soluciones Tecnológicas para la Aviación : Los ingresos crecieron un 7,1% (un 7,9% ajustado por tipo de cambio), impulsados por un incremento del 4,6% en pasajeros embarcados y una mejora del 3,1% en ingresos por pasajero . La región de Asia-Pacífico fue la más destacada, con un crecimiento del 9,9% en pasajeros .

Hoteles y Otras Soluciones : Esta división aumentó sus ingresos en un 6,2% (un 7,5% ajustado), gracias al buen rendimiento de los servicios de pagos y gestión hotelera , especialmente por la incorporación de nuevos clientes y el aumento de transacciones.

Distribución Aérea: Los ingresos subieron un 6,8% (un 7,5% ajustado por tipo de cambio), apoyados por un incremento del 2% en reservas y una mejora del 5,4% en ingresos por reserva. De nuevo, Asia-Pacífico fue clave, con un crecimiento del 10,4% en reservas. ¿Cómo comprar acciones de Amadeus? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Amadeus (AMS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.