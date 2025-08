Vueling apuesta por Boeing y dejará de operar con Airbus

IAG ha anunciado hoy viernes que Vueling incorporará nuevos aviones de Boeing a su flota a partir de 2026. La matriz, en la que se engloban otras marcas como Iberia o British Airways, ha presentado hoy sus resultados del primer semestre de 2025 y ha dado a conocer la estrategia de expansión para su marca lowcost, con la que aspira a reforzar su capacidad para competir en este segmento tanto a nivel europeo como dentro del mercado español frente a rivales como Rynaiar o EasyJet. En concreto, Vueling incorporará 50 Boeing 737, de los modelos 737-8-200 y 737-10, aunque el grupo no descarta comprar otros 100 aviones del modelo Boeing 737-8200, por los cuales ya firmó un acuerdo hace tres años. Como resultado del acuerdo, Vueling dejará de operar con aviones de Airbus, aunque la entrega se realizará de forma paulatina, de tal forma que la compañía tendrá aviones de ambas aerolíneas durante un periodo de tiempo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo es el acuerdo de IAG con Boeing para Vueling? Con esta adquisición, IAG mejora su flota de corto y medio radio. La elección de estos modelos responde a su eficiencia en combustible, alineada con los objetivos de sostenibilidad de IAG, que aspira a tener cero emisiones netas de carbobo para 2050. Los primeros aviones llegarán a finales de 2026, continuando su entrega en los próximos años, y renovarán la flota actual de 130 aviones que actualmente dispone Vueling. Además de este pedido, en 2025 IAG también ha realizado adquisiciones de largo radio a Boeing (32 Boeing 787-10 para British Airways, con opción sobre 10 más) y a Airbus (21 A330-900neo), aunque estas no afectan directamente a Vueling, sino a otras marcas del grupo. IAG, que en la jornada de hoy cotiza en negativo tras una apertura en verde, cerró el primer semestre del año con unos ingresos de 15.906 millones de euros, un 8% más que en el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1.301 millones de euros, un 43,8% más que en el mismo periodo de 2024. A nivel particular, en este primer semestre Vueling incrementó su capacidad en un 3,3% y aportó unos 95 millones de euros de beneficio a las cuentas del grupo, un 2% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. ¿Cómo fueron los últimos resultados de Boeing? Los últimos resultados de Boeing correspondientes al segundo trimestre de 2025 mostraron una mejora significativa, pero todavía con pérdidas. Los ingresos alcanzaron 22.750 millones de dólares, lo que supone un aumento del 35% interanual. El resultado superó las expectativas del mercado gracias, principalmente, al incremento en las entregas de aviones comerciales. A su vez, la pérdida neta se redujo al rango de entre 612 y 697 millones de dólares, aproximadamente la mitad de las pérdidas del mismo trimestre en 2024, cifradas en 1.439 millones. La pérdida básica por acción ajustada quedó en alrededor de 1,24 dólares mejor que la esperada. El flujo de caja operativo mejoró considerablemente, situándose en 227 millones de dólares frente a una salida de 3.900 millones un año antes.



En el segmento comercial, Boeing estabilizó la producción del 737 MAX con un ritmo de 38 unidades mensuales y mantuvo la producción del 787 en siete unidades mensuales. Además, cerró 455 pedidos netos, incluidos importantes contratos con Qatar Airways y British Airways, consolidando una cartera con un valor superior a 522.000 millones de dólares.



Boeing tiene por delante el desafío de su recuperación completa tras años de problemas estructurales y crisis. El grupo ha reducido notablemente sus pérdidas y ha logrado un crecimiento importante en ingresos y entregas, mejorando su flujo de caja y estabilizando su producción, aunque sigue enfrentando retos para recuperar plenamente la confianza del mercado y lograr la rentabilidad completa. En el acumulado del año, las acciones de Boeing suben más de un 29%, aunque en la jornada de hoy cotizan en negativo, con un retroceso del 1,80%. Por su parte, las acciones de IAG acumulan una subida de más del 17%. ¿Cómo comprar acciones de Boeing? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Boeing (BA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

