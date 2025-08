¿Cómo pueden afectar los datos de empleo de EEUU a la FED?

El dato más importante de la semana, y puede que incluso de todo el mes de agosto, se publicará en apenas unas horas. El informe de empleo en Estados Unidos que se publicará a las 14:30 correspondiente al mes de julio será una prueba crítica sobre la situación actual de la economía estadounidense. Los datos de este informe de empleo deberían ofrecer una nueva prueba sobre cómo el mercado laboral está resistiendo los trastornos provocados por los aranceles y las políticas de inmigración del presidente Donald Trump. En los últimos meses, la demanda de mano de obra ha disminuido debido a la incertidumbre que enfrentan las empresas, incluso cuando las restricciones migratorias han restringido la oferta laboral. Powell calificó el mercado laboral como "equilibrado" durante la rueda de prensa del miércoles, tras la última reunión de la FED para fijar los tipos de interés. Sin embargo, el equilibrio es precario y se prevén riesgos potenciales tanto de mayor desempleo como de escasez de mano de obra. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La tasa de empleo podría repuntar, mientras que las NFPs podrían debilitarse En este escenario, se esperan unas nóminas no agrícolas de 115.000 para el mes de julio, según los economistas encuestados por FactSet. Esta cifra implicaría un ritmo de contratación ligeramente más débil que el que se registró en junio, cuando, inesperadamente, se alcanzaron las 147.000 NFPs, pero no se situaría muy lejos del promedio mensual de 130.000 empleos registrado en lo que va del año. Con las expectativas de consenso sobre el ritmo de creación de empleo tan cerca del umbral psicológico de 100.000 puestos de trabajo, incluso un pequeño desvío que resulte en una creación de empleo ligeramente por debajo de este límite de 100.000 podría reavivar las preguntas de los inversores sobre la resiliencia de la economía estadounidense. Los economistas también esperan que la tasa de desempleo repunte al 4,2% en julio, frente a la caída inesperada al 4,1% en junio. El desempleo será una métrica muy vigilada después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera el miércoles que es "el número principal que hay que tener en cuenta ahora". ¿Cómo pueden afectar los datos de empleo a la FED? Más allá de la tasa de desempleo y las NPF, se espera un menor crecimiento del empleo en el sector manufacturero en julio, debido a la incertidumbre arancelaria, y un crecimiento más sostenido del sector público, que el mes pasado se vio impulsado por un aumento en la contratación educativa estatal y local que probablemente surgió de ajustes estacionales y bajos despidos. Además, la Corte Suprema dio vía libre a la administración Trump para proceder con más despidos, lo que debería tener un impacto en los números, mientras que los recortes de empleo aumentaron en julio en el sector privado, según la firma de coaching Challenger, Gray & Christmas. En concreto, las empresas anunciaron 62.075 recortes de empleo en julio, una cifra que supone un aumento con respecto a junio y que se sitúa muy por encima del promedio de los meses de julio desde la pandemia, tal y como señalan desde la firma, que apunta a que los despidos en julio se han situado, de media, en 23.584 entre 2021 y 2024. En caso de darse estos pronósticos, las expectativas de recortes de tipos por parte de la FED podrían aumentar de cara a un posible movimiento en su próxima reunión de septiembre. Hay que recordar que el organismo presidido por Jerome Powell mantiene un mandato dual de máximo empleo y estabilidad de precios, y mientras que el empleo podría empezar a dar síntomas de debilidad, los últimos datos publicados respecto a la evolución de los precios han mostrado signos de crecimiento, lo que maniata a los responsables de política monetaria. Además, los mercados podrían sufrir un fuerte pico de volatilidad esta tarde, dado que unos números por debajo de lo esperado podrían decepcionar a los inversores mostrando que las consecuencias de los aranceles empiezan a notarse ampliamente en la economía.



