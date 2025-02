Las acciones de Amazon caen pese a sus buenos resultados

Amazon cerró el cuarto trimestre de 2024 con unos ingresos de 187.800 millones de dólares, lo que refleja un aumento interanual del 10%, superando ligeramente las estimaciones de los analistas de 187.300 millones de dólares. Los ingresos netos casi se duplicaron hasta los 20.000 millones de dólares, mientras que las ganancias por acción (EPS) alcanzaron los 1,86 dólares, superando significativamente los 1,49 dólares previstos. Pese a las buenas cifras, las acciones de Amazon han retrocedido tras la presentación. ¿Qué hay detrás? Las acciones de Amazon caen tras no convencer al mercado Amazon cerró un sólido trimestre gracias, principalmente, a una exitosa temporada de compras navideñas. La compañía volvió a atraer a los consumidores con promociones anticipadas en octubre, mientras que los días de venta clave como el Black Friday y el Cyber ​​Monday generaron ingresos récord. Las ventas en línea aumentaron un 7% interanual, alcanzando los 75.500 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Amazon Web Services (AWS), el segmento más rentable de la empresa, vio aumentar sus ingresos casi un 19% hasta los 28.800 millones de dólares, en comparación con el crecimiento interanual del 19% en el tercer trimestre de 2024. Aunque AWS mantuvo un sólido impulso de crecimiento, estuvo a punto de alcanzar las expectativas del mercado de 28.870 millones de dólares. AWS representa ahora el 15% de los ingresos totales de Amazon. Sin embargo, los ingresos operativos de AWS aumentaron un 48% interanual hasta los 10.630 millones de dólares, superando los 10.450 millones de dólares estimados, lo que demuestra la creciente rentabilidad del segmento. A pesar de estos resultados, los inversores reaccionaron negativamente a las previsiones de Amazon para el primer trimestre de 2025. La empresa espera que los ingresos oscilen entre 151.000 y 155.500 millones de dólares, mientras que los analistas habían previsto 158.600 millones de dólares. Esto se traduce en una disminución secuencial esperada del 20% en las ventas en comparación con el trimestre de vacaciones. Amazon señaló tipos de cambio adversos, que podrían afectar negativamente a los ingresos en 2.100 millones de dólares. Tras el anuncio de las previsiones, las acciones de Amazon experimentaron inicialmente pérdidas de dos dígitos en las operaciones fuera de horario, pero luego se estabilizaron, bajando alrededor del 3%, lo que redujo la capitalización de mercado de la empresa en aproximadamente 85.000 millones de dólares. Resultados y estimaciones de Amazon. Fuente: FactSet La publicidad impulsa a Amazon El mercado de la computación en la nube sigue siendo un área de inversión clave para las principales empresas tecnológicas. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2024 se observó una desaceleración del crecimiento en las divisiones de la nube de Amazon, Microsoft y Alphabet (Google). Si bien Amazon continúa expandiendo sus capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático, incluidas las inversiones en el chip de inteligencia artificial Trainium2, el aumento de los gastos de capital podría presionar los márgenes en el futuro. El segmento de publicidad de Amazon, que se está convirtiendo en un impulsor de ingresos cada vez más importante, creció un 18% interanual hasta los 17.300 millones de dólares, lo que demuestra el creciente atractivo de la plataforma para las marcas que buscan llegar a los usuarios del comercio electrónico. Además, Amazon mejoró su desempeño en el mercado internacional, con un aumento de las ventas del 8% hasta los 43.400 millones de dólares. El segmento pasó de una pérdida en el año anterior a una ganancia operativa de 1.300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, lo que destaca la eficacia de las estrategias de expansión global de Amazon. En 2024, Amazon estableció un nuevo récord de velocidad de entrega, enviando 9 mil millones de paquetes en uno o dos días. Sin embargo, uno de los principales desafíos que Amazon enfrenta en 2025 será el aumento de los gastos de capital. Las grandes empresas tecnológicas, entre ellas Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta, planean invertir alrededor de 230.000 millones de dólares en inteligencia artificial e infraestructura en la nube, lo que podría afectar los márgenes operativos en todo el sector.

En el sector minorista, Amazon sigue enfrentándose a la competencia de las plataformas de comercio electrónico chinas, como Shein y Temu. En respuesta, Amazon lanzó su plataforma Haul en noviembre de 2024, ofreciendo precios más bajos para contrarrestar la creciente presencia de minoristas con presupuestos ajustados. Cotización de las acciones de Amazon El precio de las acciones de Amazon podría probar el nivel EMA50 (línea naranja) en torno a los 226 dólares por acción en la apertura del mercado. Sin embargo, la reacción final del mercado puede tardar más en materializarse. Si bien la empresa superó ligeramente las expectativas de ingresos y AWS no alcanzó las previsiones, mostró mejoras significativas en la rentabilidad, lo que puede respaldar el sentimiento de los inversores a largo plazo. Fuente: xStation5

