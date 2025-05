Las acciones de Amazon se desplomaron tras sus resultados📉

Las acciones de Amazon (AMZN.US) bajaron un 4% tras el cierre del mercado, a pesar de superar las estimaciones de beneficios del primer trimestre de 2025. Los inversores est谩n preocupados principalmente por las previsiones pesimistas para el segundo trimestre, subrayadas por la "imprevisibilidad inherente" y los riesgos derivados de los aranceles, las fluctuaciones del tipo de cambio y la confianza del consumidor global. 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Buen comienzo de a帽o para Amazon 鈥淓stamos satisfechos con el inicio de 2025, especialmente con nuestro ritmo de innovaci贸n y progreso para seguir mejorando la experiencia del cliente鈥, declar贸 el CEO de Amazon, Andy Jassy, 鈥嬧媞uien a帽adi贸 que las ventas netas aumentaron un 9% hasta los 155.700 millones de d贸lares, superando las estimaciones de los analistas. Destac贸 avances como Alexa+, que es m谩s inteligente, las velocidades de entrega de Prime que baten r茅cords, los nuevos chips Trainium2 y la expansi贸n del modelo Bedrock en AWS para un entrenamiento de IA m谩s eficiente, y el exitoso lanzamiento de los sat茅lites del Proyecto Kuiper. Estos avances reflejan el compromiso de Amazon de simplificar la vida alos clientes y ampliar el acceso global a internet de banda ancha. 聽 Cifras clave de los resultados del primer trimestre de Amazon Ventas netas: 155.7 mil millones de d贸lares (+9% interanual, estimaci贸n 155.16 mil millones de d贸lares)

Beneficios operativos (EBIT): 18.4 mil millones de d贸lares (+20% interanual, en comparaci贸n con 15.3 mil millones de d贸lares en el primer trimestre de 2024) EBIT del segmento Norteam茅rica: 5.800 millones de d贸lares (+16 % interanual, en comparaci贸n con los 5.000 millones de d贸lares del primer trimestre de 2024) EBIT del segmento Internacional: 1.000 millones de d贸lares (+11 % interanual, en comparaci贸n con los 900 millones de d贸lares del primer trimestre de 2024) EBIT del segmento AWS: 11.500 millones de d贸lares (+22 % interanual, en comparaci贸n con los 9.400 millones de d贸lares del primer trimestre de 2024)

Margen operativo: 11,8% (anteriormente: 11,3%, estimaci贸n 11,2%)

Beneficio por acci贸n (BPA): 1,86$ (estimaci贸n: 1,48$) 聽Amazon decepciona con sus previsiones Los s贸lidos resultados se vieron eclipsados 鈥嬧媝or las previsiones para el segundo trimestre de 2025, m谩s d茅biles de lo esperado. Amazon proyectaba unos beneficios operativos de entre 13.000 y 17.500 millones de d贸lares, por debajo de la estimaci贸n de los analistas de 17.800 millones de d贸lares. Las previsiones de ventas, de entre 159.000 y 164.000 millones de d贸lares, tambi茅n quedaron por debajo de las expectativas, lo que gener贸 inquietud entre los inversores. Las perspectivas reflejan la creciente preocupaci贸n por el impacto de los aranceles y las tensiones comerciales, que podr铆an frenar el gasto de los consumidores y afectar la cadena de suministro de Amazon, especialmente los productos procedentes de China. Si bien AWS cumpli贸 las expectativas, su crecimiento se desaceler贸, y los inversores se muestran cautelosos ante la elevada inversi贸n de capital en IA y centros de datos sin una rentabilidad clara a corto plazo. Las acciones cayeron un 2聽% tras el informe, prolongando una ca铆da del 13聽% en lo que va de a帽o. Sin embargo, el 煤ltimo informe de resultados del gigante tecnol贸gico es un testimonio del importante cambio de atenci贸n de las m茅tricas de inteligencia artificial y computaci贸n en la nube, que anteriormente eran los principales temas de discusi贸n y factores de volatilidad, a la tumultuosa pol铆tica comercial de Estados Unidos y las preocupaciones sobre la demanda de bienes proporcionados por la plataforma. Fuente: Plataforma de XTB

