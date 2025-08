Las acciones de AMD caen tras decepcionar con sus resultados

Las acciones de AMD (Advanced Micro Devices) caen un 5,3% en las operaciones posteriores al cierre de mercado en Wall Street tras los decepcionantes parámetros incluidos en la presentación de sus resultados. Su ADR en Alemania también corrige un 5,3%, cayendo hasta los 42,62 euros por título en estos momentos. ¿Cómo han sido las métricas de la compañía? Los resultados de AMD muestran señales mixtas AMD experimentó un fuerte crecimiento en ingresos en el segundo trimestre de 2025, al registrar 7.690 millones de de dólares, una cifra que supone un incremento del 32% respecto al ejercicio anterior y que supera las perspectivas del mercado, que apuntaba a unos 7.430 millones de dólares. Esta evolución se ha visto impulsado por el aumento el buen comportamiento de varios de sus segmentos de negocio: por un lado, los procesadores EPYC para centros de datos, cuya demanda se ha disparado un 14%; por otro, el incremento de la demanda Ryzen para clientes, que ha aumentado un 67%; y finalmente, el avance del 73% que ha experimentado la compañía en gaming. De hecho, el único segmento de la empresa que ha mostrado pérdidas ha sido Embedded, que retrocede un 4%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar del incremento de los ingresos, la rentabilidad de AMD presentó señales mixtas. El BPA ajustado fue de 0,48 dólares, ligeramente por debajo del consenso de 0,49 dólares y un 30% menor que en el mismo trimestre del año pasado, reflejando presiones en márgenes. Los márgenes brutos GAAP y no GAAP también disminuyeron significativamente (de 49% a 40% GAAP; 53% a 43% no GAAP), influenciados principalmente por un cargo de 800 millones de dólares ligado a restricciones de exportación de GPUs MI308 a China, que impactó especialmente el segmento de IA. El beneficio operativo ajustado y la utilidad neta no GAAP también cayeron alrededor en el rango de un 29% a un 31% interanual, mientras que la utilidad GAAP aumentó debido a elementos no recurrentes (238% aumento en EPS GAAP). El gasto en CAPEX y en I+D aumentó considerablemente (+83% y +20% respectivamente), evidenciando inversiones estratégicas para sostener el crecimiento y competitividad tecnológica. A pesar de estas cifras, AMD pronostica unos ingresos para el tercer trimestre de alrededor de 8.700 millones de dólares, superando expectativas y manteniendo un margen bruto ajustado cercano al 54%, lo que muestra confianza en la recuperación y expansión de sus productos, especialmente con los aceleradores MI350 para IA y la continua ganancia de cuota en procesadores EPYC y Ryzen. Su capacidad para mantener el impulso en valores claves como la cuota de mercado frente a competidores como Nvidia e Intel será crucial para su desempeño futuro. Impacto de las restricciones comerciales en AMD Las restricciones comerciales de Estados Unidos a la exportación de chips de inteligencia artificial a China han tenido un impacto significativo en AMD. En concreto, estas restricciones han afectado a los chips MI308 de AMD, para los cuales ahora se requiere una licencia para exportación, sin garantía de que les sean otorgadas. Debido a esto, AMD ha previsto una reducción de ingresos de hasta 1.500 millones de dólares en 2025, lo que incluye una caída estimada de 700 millones en ventas del negocio de centros de datos afectado directamente por estas limitaciones. Estas restricciones han provocado una carga contable o cargos relacionados con inventario y compromisos por aproximadamente 800 millones de dólares. La compañía está tratando de mitigar el impacto solicitando licencias para exportar, aunque la incertidumbre persiste. Además, estas medidas han provocado una caída en el negocio de chips para IA, lo que ejerce presión negativa sobre los ingresos y márgenes operativos. A pesar de este impacto, AMD sigue optimista, apoyándose en la fuerte demanda de sus otros productos como procesadores Ryzen para clientes y chips para gaming, y espera recuperar crecimiento con nuevos lanzamientos, como su chip MI350 para IA, con previsiones de ingresos en el tercer trimestre de 2025 que superan las expectativas. Las restricciones comerciales de Estados Unidos a China han afectado considerablemente a AMD, especialmente en su negocio de chips IA y centros de datos, con pérdidas estimadas de hasta 1.500 millones de dólares en ingresos en 2025, pero la estrategia de innovación continua y diversificación le permiten mantener perspectivas de crecimiento a futuro. Estrategia de AMD frente a Nvidia La estrategia de AMD frente a Nvidia se basa en varios ejes clave que buscan competir en segmentos donde Nvidia domina, especialmente en GPUs para gaming y chips para inteligencia artificial (IA) en centros de datos: 1. En GPUs para gaming AMD ha decidido no competir en la gama alta entusiasta, donde Nvidia tiene un dominio muy fuerte con más del 80% de cuota de mercado. En cambio, AMD apuesta por lanzar GPUs RDNA 4 que se centran en la gama media, ofreciendo una excelente relación precio-rendimiento para captar la mayor parte de las ventas, que provienen de esos segmentos medios y bajos. La estrategia es aumentar cuota de mercado para alcanzar alrededor del 40% en gaming, enfocándose en lo que quieren la mayoría de los jugadores y para ser más competitivos en precio. 2. En inteligencia artificial y centros de datos Nvidia domina con más del 80% del mercado de chips IA para centros de datos con su ecosistema cerrado y propia plataforma CUDA. AMD, que entró tarde en esta carrera, está respondiendo con inversiones para construir un ecosistema abierto basado en la interoperabilidad y la libertad de elección, integrando hardware y software que pueden implementarse en más plataformas que sólo la suya. AMD ha adquirido empresas de arquitectura y software y firmado alianzas con universidades y centros de supercomputación para impulsar su ecosistema abierto y sostenible, que pretende ser una alternativa a la plataforma cerrada de Nvidia. 3. Productos y precios competitivos en IA AMD ha lanzado aceleradores Instinct MI300X basados en arquitectura CDNA 3, que prometen buena capacidad y rendimiento competitivo, además de precios entre 20% y 30% menores que los de Nvidia, lo cual ha atraído a grandes clientes como Microsoft y OpenAI. Esto busca ganar cuota ofreciendo eficiencia y coste más atractivo, aunque Nvidia mantiene su posición dominante por encima de todo con un ecosistema robusto. 4. Diferencia en enfoque de ecosistemas Nvidia controla hardware y software en un modelo cerrado, mientras AMD opta por un modelo abierto que facilita la colaboración y diversidad, con alianzas y soporte para múltiples herramientas populares en IA, como PyTorch. Esto podría hacer que AMD sea la opción preferida para ciertos clientes que valoren esa apertura y flexibilidad. AMD no busca destronar a Nvidia en todos los frentes de manera inmediata, sino competir especialmente en la gama media de GPUs para gaming y construir un ecosistema abierto, eficiente y rentable en IA para centros de datos. Esta estrategia diferencial de precios, apertura de ecosistema y enfoque en la gama media les permite ir ganando cuota gradualmente frente a Nvidia, aunque el mercado sigue siendo muy competitivo y dominado por Nvidia actualmente. A pesar de las caídas registradas tras su presentación de resultados, en el acumulado del año las acciones de AMD cotizan en positivo, con una subida del 38%. ¿Cómo comprar acciones de AMD? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de AMD (AMD.US) o su versión en euros, ya que también cotiza en Alemania (AMD.DE) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

