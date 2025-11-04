Las acciones de ACS retroceden hoy por encima del 1%, en línea con las correciones diarias de la mayoría del Ibex 35, a pesar de los recientes avances y acuerdos alcanzados por la constructora. El grupo de Florentino Pérez ha reforzado su presencia estratégica en Estados Unidos con la adjudicación de contratos clave en los sectores de defensa y centros de datos, consolidándose como un actor importante a nivel internacional en infraestructuras críticas para la economía digital y la seguridad global.

Centros de datos: ACS se posiciona en el centro del futuro tecnológico

En los últimos meses, ACS ha reforzado su posición en un segmento clave para el futuro tecnológico: los centros de datos. A través de su filial estadounidense Turner Construction, el grupo dirigido por Florentino Pérez se ha convertido en uno de los principales actores del sector, con más de 28.000 millones de dólares ejecutados en proyectos. La firma recientemente consiguió un encargo para CoreWeave, un operador de inteligencia artificial, que invertirá más de 6.000 millones de dólares en un nuevo centro de datos en Lancaster (Pensilvania), con una capacidad inicial de 100 MW ampliable hasta 300 MW, de la mano de Turner y la constructora local Wohlsen.

Este proyecto sitúa a la región como un hub estratégico para cargas de trabajo de IA y la nueva economía digital. Turner se ha convertido en socio estratégico de los grandes operadores globales, participando ahora como co-desarrollador, no solo constructor. Esto significa intervenir en todas las fases del ciclo de vida de los proyectos —desde el diseño hasta la operación— y asumir mayores retornos y riesgos. Los centros de datos ya representan un tercio de la cartera de Turner en Estados Unidos y la compañía prevé que a partir de 2027 estos activos supondrán cerca del 40% de su actividad.

ACS también impulsa su internacionalización en este ámbito, tras la muestra de interés estratégico por alcanzar alianzas y adquirir empresas con experiencia en ingeniería y gestión de infraestructuras digitales, como la reciente compra de Fleischmann en Chile, especializada en data centers y soluciones digitales avanzadas.

Contratos con el Pentágono

Simultáneamente, ACS ha fortalecido su posición en el sector de defensa, donde sus filiales Turner y Flatiron Dragados participan en contratos superiores a 4.000 millones de dólares para infraestructuras militares en Estados Unidos. Además, ACS forma parte del programa C2E MATOC del Departamento de Defensa, uno de los mayores adjudicados por el Pentágono (valorado en hasta 15.000 millones de dólares). Este programa incluye la construcción y modernización de instalaciones críticas dentro del territorio estadounidense, y se extiende hasta 2033.

La empresa había sido previamente seleccionada junto a Ferrovial como contratista preferente para trabajos en infraestructuras militares, dentro de un contrato marco de 7.000 millones de dólares del Ejército estadounidense, resaltando la confianza de las autoridades estadounidenses en la capacidad técnica y de ejecución del grupo español.

Cotización de las acciones de ACS

ACS está experimentando una sólida expansión, apoyada por un backlog internacional récord (91.000 millones de euros en cartera) y márgenes en crecimiento gracias al enfoque en activos avanzados y contratos de gestión tecnológica y defensiva de alto valor añadido. Su CEO, Juan Santamaría, ha enfatizado que la compañía está volcada en transformar el perfil de negocio, evolucionando desde la tradicional construcción hacia la promoción y operación de infraestructuras críticas para la digitalización y la seguridad internacional.

La internacionalización y la orientación hacia sectores estratégicos como la IA, nube y defensa sitúan a ACS como un actor clave en la próxima ola de inversiones tecnológicas tanto en Estados Undios como en otros mercados avanzados. Por ello, en el conjunto del 2025 el mercado premia a las acciones de ACS con una subida del 48% en el precio de sus acciones, pese a las caídas de la jornada de hoy.

Fuente: Plataforma de XTB

