Las ventas de iPhones de Apple (AAPL.US) en China cayeron un 6% interanual en julio y agosto, una caída más pronunciada de lo habitual antes del lanzamiento de un nuevo modelo. El mercado chino de smartphones se contrajo un 2% durante este período, a pesar de los subsidios gubernamentales para apoyar el consumo. Apple solo tenía una participación del 12% y se ubicó en sexto lugar, superando a Vivo (19%), Xiaomi, Oppo y Huawei (16% cada uno).
Sin embargo, en el trimestre anterior, la compañía mejoró sus ventas en China, y Tim Cook destacó la base de usuarios récord y la creciente demanda de otros productos de Apple. Se espera que el próximo iPhone 17, considerado la mayor actualización en años, impulse la renovación del ciclo de reemplazo de dispositivos, y Xiaomi ha acelerado el lanzamiento de su propio modelo insignia para competir con Apple.
Los pedidos de iPhone 17 inspiran optimismo
La nueva serie iPhone 17 está experimentando retrasos récord en las entregas, algo inusual e indica una demanda global excepcionalmente fuerte. Los datos de Bank of America muestran que el tiempo de espera promedio para el iPhone 17 Pro es de 18 días, el del Pro Max de hasta 25 días y, sorprendentemente, incluso el iPhone 17 básico alcanza un récord de 19 días (en comparación con los 10 días del modelo del año pasado). Se observa un interés particularmente alto en China, donde el tiempo de espera para la versión Pro alcanza los 25 días y las reservas han superado los 5 millones de unidades. El éxito del modelo estándar se debe a importantes mejoras: Apple ha añadido, entre otras cosas, una pantalla de 120 Hz, una cámara dual de 48 MP, un chip A19, mayor duración de la batería y el doble de memoria base, manteniendo el precio anterior de 799 dólares.
Cotización de Apple
Las acciones de Apple cayeron un 0,1 % antes de la apertura de Wall Street debido a los datos de ventas en China, aunque es poco probable que los inversores les presten demasiada atención, ya que están algo desactualizados y no incluyen datos sobre los pedidos del iPhone 17. Las acciones de la compañía subieron ayer a sus niveles más altos desde marzo de este año, manteniendo así la tendencia alcista a medio plazo.Fuente: xStation
